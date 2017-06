Simona Halep a jucat tenis deghizată într-un urs polar gigant / VIDEO

Simona Halep a jucat tenis deghizată într-un urs polar gigant la o acțiune a unui sponsor. ”Nu pot să văd nimic. Mi-e frică cu asta”, se aude spunând numărul 2 WTA în timp ce își punea costumul.

Simona are parte de multe astfel de momente amuzante în periplurile sale. Printre altele, a fost pusă să picteze sau să jongleze cu nuci de cocos, iar constănțeanca a făcut-o cu zâmbetul pe buze.

Jucătoarea română tocmai a ratat șansa de a devenit numărul 1 mondial. Halep a fost învinsă joi de daneza Caroline Wozniacki, cu 5-7, 6-4, 6-1, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 753.900 dolari, după ce a avut meciul în mână.

Yes, that is @Simona_Halep under that giant Polar Bear costume. And no, she couldn’t see a thing. ?⬆️ pic.twitter.com/tDCSWGmlwb

— Wilson Tennis (@WilsonTennis) June 29, 2017