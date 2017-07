Simona Halep a făcut portretul-robot al jucătoarei perfecte. Doar reverul este al ei / VIDEO

Simona Halep a făcut portretul-robot al jucătoarei perfecte. Numărul 2 WTA a intrat în jocul propus de Europsort și iată ce a ieșit.

În opinia Simonei, cea mai bună jucătoare de tenis ar trebui să aibă forhand-ul Serenei Williams, reverul ei, serviciul, returul și smash-ul Serenei, voleul Robetei Vinci și personalitatea Petrei Kvitova.

Simona Halep joacă miercuri seară, în turul 2 la Wimbledon, cu brazilianca Beatriz Haddad Maia.

