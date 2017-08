Simona Halep, acuzată de blat! ”Unii se pot gândi și la un meci aranjat! Nu a luptat în 95% din meci”. Simona Halep a fost nimicită de Garbine Muguruza în finala turneului de la Cincinnati, scor 6-1, 6-0.

Prestația lamentabilă, poate chiar penibilă, a fost aspru taxată de Cristian Tudor Popescu, unul dintre comentatorii partidei, care și-a încheiat discursul cu o serie de afirmații halucinante.

Simona Halep, acuzată de blat! „A avut o evoluție cenușie. Unii se pot gândi și la un meci aranjat”

”Vă mărturisesc: nu am replică la ce am văzut. Nu mă așteptam. Am spus că ne așteaptă o finală memorabilă. Știam că Muguruza are prima șansă, dar nu m-am așteptat la o asemenea înfrângere.

Simona nu a intrat în ring, nu a luptat în 95% din meci. A avut o evoluție cenușie. Unii se pot gândi și la un meci aranjat. Din păcate, arată și așa. Nu se pune problema totuși de așa ceva”, a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi Sport.

”Vă mulţumesc celor care au venit şi m-au încurajat. Azi nu am jucat foarte bine, iar ea a făcut un meci mare, felicitări! Îmi cer scuze pentru acest meci, voi veni anul viitor şi voi încerca să joc mult mai bine decât am făcut-o astăzi. Vreau să mulţumesc echipei mele pentru această săptămână şi pentru tot ceea ce fac pentru mine, dar şi celor care mă urmăresc de acasă”, a spus Halep, la festivitatea de premiere.

Ultima care i-a administrat Simonei o înfrângere ca aceasta a fost Sara Errani, în 2013. În acel moment, sportiva din Italia, care acum e suspendată pentru dopaj, era numărul cinci mondial. La Miami, Errani a învins-o cu 6-1, 6-0 pe Simona.

CITEȘTE ȘI: