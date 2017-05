Simona Halep (25 de ani, locul 4 WTA) o va înfrunta pe slovaca Jana Cepelova (23 de ani, locul 88 WTA) în primul tur al Open-ului Franței (28 mai – 1 iunie). Cu o condiție, însă: medicii să-și dea ok-ul în privința stării de sănătate a româncei, pe care o vor supune unui test cu ultrasunete.

Accidentarea la glezna dreaptă suferită duminica trecută la Roma, în timpul finalei pierdute în fața Elinei Svitolina, continuă să-i dea emoții Simonei Halep și fanilor ei. “Astăzi m-am simțit mai bine. A fost prima zi în care am putut alerga pe teren și am putut juca schimburi mai lungi. Când am ajuns la Paris am spus că șansele să joc sunt 50%-50%. Acum aș spune că șansele au crescut. Simt că voi putea juca, dar voi aștepta rezultatul scanului cu ultrasunete de mâine, pentru a lua o decizie definitivă. Cele mai mari probleme apar când forțez piciorul într-o parte, pentru că acolo este lezat ligamentul. Voi face tot ce este posibil pentru a începe turneul”, a declarat românca la conferința de presă de ieri.

Halep nu și-a putut ascunde frustarea provocată de faptul că ghinionul a lovit-o exact înainte de Roland Garros. “S-a întâmplat tocmai când e programat turneul meu preferat, dar asta e, n-am ce face”, a afirmat Simona. Reprezentanta noastră, pe care majoritatea specialiștilor o consideră principala favorită a celui de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului, a vorbit și despre absența Serenei Williams de la Paris. “Am jucat multe turnee fără ea… Lucrurile se schimbă, trebuie să se schimbe. Din urmă vin jucători tineri. Ăsta e ciclul vieții”, a comentat Halep.

A lăudat-o pe Ana Bogdan

Constănțeanca a jucat de două ori până acum împotriva Janei Cepelova, scorul fiind egal (1-1). În altă ordine de idei, Simona a lăudat-o pe Ana Bogdan, calificată în premieră (asemenea lui Marius Copil) pe tabloul principal la Roland Garros. “Îmi imaginez cât de fericită este. Sunt bucuroasă că s-a calificat. Joacă bine și sper să urce în clasament”, a declarat vicecampioana pe zgura pariziană din 2014.

Dacă va putea juca și va trece de Cepelova în primul tur, următoarele adversare ale Simonei Halep ar putea fi Duan (turul II), Kasatkina (turul III), Vesnina (optimi), Svitolina (sferturi), Karolina Pliskova (semifinale) și Kerber (finalăl 10 iunie).

Românii, în primul tur la Roland Garros

Simona Halep (4 WTA) – Jana Cepelova (88 WTA)

Irina Begu (44 WTA) – Mariana Duque Marino (114 WTA)

Monica Niculescu (53 WTA) – Anett Kontaveit (52 WTA)

Sorana Cîrstea (67 WTA) – Shuai Peng (39 WTA)

Patricia Tig (119 WTA) – Anastasia Pavliucenkova (17 WTA)

Ana Bogdan (106 WTA) și Marius Copil (93 ATP) își vor afla mai târziu adversarii din primul tur.