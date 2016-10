Simona Halep – Angelique Kerber este capul de afiș al etapei cu numărul doi din faza grupelor Turneului de la Singapore. După ce și-au câștigat partidele de debut la Singapore, ambele jucătoare au declarat că psihicul mai tare decât în anii anteriori le-a ajutat să progreseze.

Simona Halep (25 de ani, locul 4 WTA) a depășit-o clar pe americanca Madison Keys (6-2, 6-4) în primul meci disputat la Singapore (VIDEO). Partida a durat doar 68 de minute și a curs într-un singur sens. “Când greșesc sau când iau o decizie bună, dar greșesc mingea, mă gândesc că o să intre următoarea. Și nu mă gândesc foarte mult la rezultat. Am început să mă gândesc cel mai putin la rezultat și văd că merge mult mai bine. Am învățat să las să treacă și să nu aduc nici un gram de negativism. Anul ăsta mă simt mult mai bine, ce-i drept, fizic și mental”, a declarat reprezentanta noastră pentru site-ul treizecizero.ro.

Finala pierdută în 2014 este cel mai bun rezultat obținut de Simona Halep la Turneul Campioanelor, în timp ce Angelique Kerber nu a trecut niciodată de faza grupelor. Citește și... Fotbalistul Stelian Dumitrache a murit. O nouă tragedie lovește lumea sportului

Angelique Kerber (28 de ani, locul 1 WTA) a avut parte de un “maraton” de două ore și douăzeci de minute contra slovacei Dominika Cibulkova, pe care a învins-o în trei seturi: 7-6/5, 2-6, 6-3 (VIDEO). Asemenea Simonei Halep, nemțoaica a explicat succesul din acest meci și parcursul excepțional din acest an (în care a jucat trei finale de Mare Șlem, câștigând două) prin progresul la nivel psihic. “Cu un an în urmă aș fi pierdut asemenea meciuri. Pur și simplu am ajuns la un alt nivel din punct de vedere psihic. În prezent pot să nu mă mă gândesc la ce s-a întâmplat în ultima oră și jumătate”, a afirmat Kerber, citată de Bild.

Halep vs. Kerber

1,68 m înălțime 1,73 m

60 kg greutate 68 kg

dreapta mâna folosită stânga

44 victorii în 2016 59

16 eșecuri în 2016 17

3 titluri în 2016 3

14 total titluri 10

3.329.253 dolari bani în 2016 8.661.615 dolari

14.456.788 dolari total bani 17.846.784 dolari

Partidele anterioare dintre cele două jucătoare

Simona Halep conduce cu 4-3 la general, dar Angelique Kerber are 3-1 în 2016.