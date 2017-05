Simona Halep ar putea scăpa de o rivală în lupta pentru titlu la Roland Garros. Agnieszka Radwanska absentează la turneele de la Madrid și de la Roma.

Poloneza aflată pe locul 4 WTA, trei poziții mai jos decât Simona Halep, a fost forțată să ia o pauză, din pricima unei accidentări la picior.

”Aga” s-a retras de la Mutua Madrid Open, declarând pentru WTATennis.com: ”Zgura nu mă ajută deloc. Am făcut tot ce am putut, ca să vin aici și să joc, dar, din păcate, nu am reușit. Sper să fiu în formă la Paris”.

”Nu am lipsit de la niciun turneu de Mare Slam în ultimii 10 ani. Îmi e greu să mă gândesc că îl voi rata acum”, a mai zis poloneza în vârstă de 28 de ani.

5-5

este scorul meciurilor directe între Simona și Agnieszka. Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 29 mai – 11 iunie (calificările încep de pe 22 mai).