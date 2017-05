Simona Halep – CoCo Vandeweghe, joi, ora 13:00, în sferturile de finală turneului de Madrid. ”Mentalul a făcut diferenţa cu Stosur”

Simona Halep o va întâlni pe CoCo Vandeweghe, joi, ora 13:00, în sferturile de finală turneului de Madrid, după ce jucătoarea noastră a eliminat-o, marți, în optimi pe Samantha Stosur (Australia) 6-4, 4-6, 6-4.

„A fost un meci dificil, cum bine s-a văzut, întotdeauna e greu să joc contra ei. Topspin-ul ei este foarte deranjant şi la un moment dat deja obosisem să mai returnez, dar cred că am stat foarte bine mental, am ştiut ceea ce trebuia să fac, am învârtit destul de bine mingea pe reverul ei, am făcut tot ceea ce a trebuit astăzi. Cred că mentalul a făcut diferenţa.

M-a ajutat foarte mult sfatul lui Darren, mi-am dat seama că începusem să dau prea drept şi nu prea mai aveam timp să mă deplasez prea mult, iar ei îi plăcea acel ritm. Am încercat după să fac ceea ce a spus, să învârt puţin mai mult şi a mers foarte bine”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Jucătoarea de 25 de ani va evolua împotriva lui CoCo Vandeweghe în sferturi. Cele două se vor întâlni în premieră.

„Nu cred că am nimic de pierdut, din nou în sferturi, o jucătoare dificilă, are un serviciu foarte puternic, mi se pare că e diferită faţă de Stosur. O să încerc să joc cât de bine pot, îmi doresc foarte mult să câştig, însă vom vedea mâine ce va fi”, a adăugat Halep.

Meciul dintre Simona Halep şi CoCo Vandeweghe se va disputa joi, de la ora 13:00, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2.