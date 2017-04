Simona Halep a comentat scandalul zilei din tenis: ”Publicul a făcut gălăgie în sensul bun”. Simona Halep a făcut un apel către public în timpul scandalului care l-a avut în prim-plan pe Ilie Năstase.

Simona Halep a spus după ce apele s-au liniștit că publicul a făcut „gălăgie în sensul bun”.

„Publicul a fost foarte frumos, a făcut gălăgie în sensul bun, cred că a fost şi fair-play din partea lor. M-am simţit bine şi le mulţumesc pentru că au venit”, a declarat Halep, la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Heather Watson.

Simona Halep a comentat scandalul zilei din tenis: „Ea a fost mai relaxată!”

„Am început greu pentru că sunt acasă după atâţia ani, am avut foarte mari emoţii însă m-am gândit că trebuie doar să alerg cât pot de repede, să dau drumul la picioare şi să dau drumul la braţe.

În setul doi deja începusem să simt ritmul mai uşor. La început a fost un pic mai greu să ne adaptăm cu vântul, cred că de ambele părţi, ea pot să spun că a simţit mai bine la început şi a fost mai relaxată decât mine, am avut emoţii, dar după aceea am simţit ritmul, am început să joc fără emoţii şi s-a văzut un pic că pot să domin meciul”, a explicat Halep.