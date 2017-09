Simona Halep, declarații înfiorătoare: ”Simțeam că mă ucide cineva în fiecare zi”

Simona Halep, declarații înfiorătoare: ”Simțeam că mor în fiecare zi”. La împlinirea a 26 de ani, românca o oferit un intervi pentru Forbes.

Dacă ar fi cucerit la Paris primul său titlu de Grand Slam, românca ar fi devenit şi noul lider al clasamentului WTA.

„La Open-ul francez am simţit că am fost foarte aproape, dar nu am reuşit să câştig. După finală, m-am întâlnit cu Kim Clijsters şi mi-a spus că ea a pierdut patru finale de Grand Slam înainte să o câştige pe prima. Poate mai am nevoie de timp, de experienţă. Simt că voi avea suficient timp la dispoziţie dacă voi munci din greu, astfel devenind mai bună. Am avut acea înfrângere cu Jelena Ostapenko în minte mult timp, simţeam că mă bagă cineva cuțitul în mine în fiecare zi. Dar acum mă gândesc la ea într-un mod pozitiv. Nu am pierdut finalele, am jucat finalele, aşa iau lucrurile pe de-a întregul”, a declarat Halep.

Românca ştie şi ce trebuie să facă pentru a-şi îmbunătăţi jocul.

„Nu este ceva ce pot specifica, însă trebuie să am lovituri mai puternice. Trebuie să am un forehand mai puternic, iar serviciile sigur trebuie să fie mai bune. Mă deplasez bine, mă simt sănătoasă, nu am accidentări, aşa că sunt gata să lucrez. Pot spune şi că este destul de dificil acum pentru că este sfârşitul anului şi mă simt puţin epuizată mental. Dar sunt ok, simt că pot juca înca trei turnee şi apoi, gata”, a mai spus a doua jucătoare a lumii pentru sursa citată.

Simona Halep mai pierduse o finală la Roland Garros în 2014, contra Mariei Sharapova. Românca are un trofeu câştigat în 2017, la Madrid, şi alte trei finale disputate, la Roma, Roland Garros şi Cincinnati.

