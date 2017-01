Simona Halep deschide Australian Open. ”Sunt relaxată și încrezătoare!”, a declarat sportiva noastră, clasată pe locul 4 în topul mondial.

Simona Halep va debuta la Australian Open în compania sportivei Shelby Rogers (SUA, locul 57 WTA), în primul meci găzduit pe arena principală a competiției, Rod Laver Arena.

„Mă simt bine, am deja o săptămână de când sunt aici, m-am antrenat bine și aștept să înceapă turneul. Sunt puțin emoționată, este ceva normal, dar pot spune că sunt pregătită. Sper ca în acest an să joc mai bine, pentru că anul trecut a fost destul de greu pentru mine”, a declarat Simona Halep, în cadrul unei conferințe de presă.

Sportiva originară din Constanța a adăugat: ”Am pierdut în primul tur. Însă, jucătoarea care m-a eliminat a jucat foarte bine, a ajuns până în sferturi. M-am pregătit la fel, doar că de această dată am venit mai devreme în Australia, pentru a mă obișnui cu temperatura. În România este foarte frig”.

Despre meciul cu Rogers, Halep a precizat: ”Sunt încrezătoare, va fi primul meci de pe arena centrală, așa că mă bucur că voi fi acolo. Este un sentiment aparte. Practic, deschid turneul, joc pe cea mai mare arenă. Îmi cunosc adversarul destul de bine, am întâlnit-o pe Shelby Rogers la US Open și mă aștept la un meci dificil”.

În final, Simona Halep a spus: ”N-am jucat foarte mult de la începutul acestui an, am pierdut la turneul din China în al doilea tur, am avut timp să lucrez puțin la jocul meu, iar acum sunt mai relaxată și mai încrezătoare” , a declarat Simona Halep la conferința de presă.

Partida dintre Simona Halep și Shelby Rogers va avea loc, luni, pe arena Rod Laver Arena, începând cu ora 02.00 (ora României).

Anul trecut, Simona Halep a fost eliminată în primul tur de la Australian Open, de Shuai Zhang (China), scor 4-6, 3-6.