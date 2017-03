Simona Halep, din cale afară de fericită: ”Am jucat cel mai bun tenis al meu din anul acesta!” VIDEO

Simona Halep, din cale afară de fericită: ”Am jucat cel mai bun tenis al meu din anul acesta!”.

Simona Halep n-a cedat niciun game de serviciu și s-a impus cu 6-3, 6-0 în fața unei rivale de dincolo de locul 100 WTA, Anett Kontaveit (Estonia).

Meciul din turul III a durat 55 de minute. Dintre care, 30 de minute a durat prima manșă. În turul următor, Samantha Stosur. 77.265 și 120 de puncte WTA și-a asigurat Halep, pentru accederea în ”optimi” (AICI, tabloul de concurs).

”Sunt foarte mulțumită. Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu anul acesta. Vă mulțumesc că lumea a venit să mă vadă. Am vrut să fiu foarte agresivă, să fiu aproape de linie. Serviciul a fost destul de bun. Totul a fost bine. M-am simțit ușoară pe teren. Va fi un meci dificit cu Sam. Știu cum trebuie să joc împotriva ei. Nu am nimic de pierdut”, a declarat Simona, la final.