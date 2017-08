Simona Halep, după eșecul de la Toronto: ”A fost o zi foarte proastă. Nu am ce să analizez!”.

Simona Halep a fost spulberată în două seturi de Elina Svitolina , scor 1-6, 1-6, în semifinalele turneului de tenis de la Toronto (Canada).

Meciul nu a avut istoric, sportiva clasată pe locul 2 WTa pierzând în mai puțin de o oră în fața urcainencei aflată pe locul 5 în ierarhia mondială.

„Aşa a fost să fie, nu am explicaţii. O să mă gândesc mult mai bine, câteva zile, să văd ce a fost. Pur şi simplu nu am simţit ritmul de nici un fel, nu cred că am putut să mă concentrez”, a declarat Simona Halep la finalul întâlnirii.

Sportiva noastră a continuat: ”De la început mi-am dat seama că e foarte greu să-mi găsesc ritmul din moment ce am văzut că greşesc atâtea mingi. N-am cedat, însă după câteva game-uri din setul 2 speranţa şi încrederea au scăzut. O semifinală la un turneu mare e un lucru pozitiv, însă acum îmi e greu să gândesc aşa”.

„Pauza dintre meciuri m-a făcut să nu mai mă pot concentra în meciul 2, dar a fost o zi foarte proastă. Nu am ce să analizez, însă sigur o să-mi revin. De luni voi fi gata să joc un nou turneu”, a conchis Simona Halep.

Simona Halep, după eșecul de la Toronto va merge la Cincinnati

Simona Halep va primi pentru evoluția de la Toronto un cec de 122.190 dolari și 350 de puncte WTA.

Simona va juca acum la Cincinnati, unde va intra direct în turul secund, contra unei adversare venite din calificări. Anul trecut, Halep s-a oprit în semifinale la turneul din Ohio.

CITEȘTE ȘI: Zi neagră în turneul de tenis de la Cincinnati: patru românce, eliminate în primul tur al calificărilor