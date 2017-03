Halep este într-o formă fizică deplorabilă: ”S-a pregătit superficial în Australia”.

Încep să iasă la iveală adevăratele motive pentru care Simona Halep nu a reușit să termine în picioare meciul de luni seară, de la Indian Wells. Simona a pierdut, istovită de efort, fără speranță, meciul cu Kristina Mladenovici, scor 3-6, 3-6, din turul III a competiției californiene. ”După primul set, picioarele mele erau dispărute”, a spus, la final, Halep, care și-a luat pauză după Australian Open, când a pierdut în primul tur.

”În Australia, Simona nu s-a pregătit bine. S-a pregătit superficial. A stat câte o oră pe teren în fiecare zi. În sala de forță a intrat rar, în vreme ce alte jucătoare au tras tare de fiare. Cei din echipa ei nici nu știau de ce i-a plătit pentru perioada asta”, este concluzia unor apropiați ai Simonei Halep. În această iarnă, Halep a mers în fieful antrenorului Darren Cahill.

Simona şi-a fixat cartierul general la Adelaide şi s-a pregătit pe terenurile clubului ”Memorial Drive Tennis“, alături de echipa sa, formată din antrenorul australian Darren Cahill, preparatorul fizic Dragoş Luscan, fizioterapeutul Dragoş Ciauş şi sparring-partner-ul Vasile Antonescu. Între timp, a renunțat la Luscan.

Cel cu care a bătut mingea pe tărâm australian, Vasile Antonescu, este un jucător de tenis aflat pe locul 723 la simplu și locul 597 la dublu.



Vasile Antonescu este din Constanţa, ca și Halep, şi absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de la Universitatea ”Ovidius”. Simona Halep s-a mai pregătit cu el, la Izvorani.

”Nu am urmărit meciul Simonei de la Indian Wells. Dar, să știi că după o lună de accidentare, revenirea e dificilă. Acolo, Simona a avut dureri, nu s-a pregătit la fel de mult. În Australia venea după o pregătire în Poiană. A preferat să joace mai mult tenis decât să facă pregătire fizică. A pus accent pe tenis decât pe latura fizică, în Australia, pentru că se pregătise în Poiană fizic. Eu am nevoie de mai mult timp petrecut pe terenul de tenis, ca să intru în formă, să simt mingea, ea are nevoie de mai puțin timp. Depinde de la caz la caz. Tenisul este despre mental, despre starea de spirit. Și Murray se simțea bine la antrenamente, dar a pierdut la Pospisil. Oricum, Simona nu comunică prea mult nici cu mine. N-am mai vorbit de vreo lună”, ne-a declarat, azi, Vasile Antonescu.