Simona Halep, gata de luptă cu Suarez Navarro, în optimi, la Roland Garros: ”Vreau să dau tot ce am pentru a câștiga meciul”.

Simona Halep o va întâlni, luni, de la ora 12.00, pe Suarez Navarro într-un meci programat în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Sportiva noastră a vorbit despre această partidă, cât și despre recuperarea după accidentarea la gleznă care i-a creat destule probleme înaintea startului la turneul de la Paris.

”Nu simt presiunea şi nu simt că sunt favorită, dar am încredere în şansele mele. Va fi un meci greu contra unei adversare pe care o cunosc bine. O știu bine pe Carla și sunt pregătită să alerg, să joc și să fiu încrezătoare”, a spus Simona Halep.

Sportiva noastră a continuat: ”Nu simt presiunea şi nu simt că sunt favorită, dar am încredere în şansele mele. Am jocul necesar pentru a merge până la capăt. Însă în tenis nu ştii niciodată ce se poate întâmpla. Dacă voi fi în ultimul meci, atunci voi fi foarte fericită”.

Simona Halep, gata de luptă cu Suarez Navarro: ”M-am recuperat foarte repede!”

Despre situația sa medicală, Halep a precizat: ”A fost o accidentare urâtă. Cred că din punct de vedere mental m-am recuperat foarte bine şi foarte repede”.

Și Carla Suarez Navarro a vorbit depre întâlnirea de luni cu Simona Halep: ”E o nucă tare. Am avut lupte grele în trecut. Și chiar dacă am câștigat, a fost foarte greu. Uneori am jucat și trei seturi. Eu îi știu jocul, ea îl știe pe al meu”.

