Simona Halep a declarat că a scăpat de o adversară importantă după retragerea americancei Serena Williams de la Turneul Campioanelor, dar competiţia de la Singapore rămâne una foarte puternică, informează news.ro.

„Nu prea mă gândesc la acest lucru (n.r. – retragerea Serenei Williams), toate jucătoarele sunt foarte bune. Dacă Serena nu e, să zic, între ghilimele, că am scăpat de o jucătoare foarte bună, dar rămâne un turneu foarte puternic şi fiecare meci va fi dificil. Nu contează cu cine joc, trebuie să joc bine ca să pot să trec de grupe în primul rând, indiferent de adversare trebuie să câştig. Sper să fie mai bine decât anul trecut, dar la fel ca în primul an. E foarte greu, fiecare jucătoare e la un nivel foarte înalt, e cel mai înalt nivel din tenis. Mă simt ok, mă simt pregătită, sper să fac o treabă bună şi o să dau tot ce pot. Am avut mulţi susţinători români în anii trecuţi, sper să vină şi anul acesta şi să câştig. Sunt sănătoasă, destul de încrezătoare şi merg acolo doar să joc”, a declarat Halep, înainte de plecarea la Singapore.

Nu crede că a fost cel mai bun sportiv din România în 2016

Halep nu crede că merită în acest an să fie desemnată nici cea mai bună sportivă din România, nici cea mai bună jucătoare de tenis din circuitul WTA.

„Am mai fost o dată nominalizată pentru sportivul anului şi nu l-am luat , în 2014, când am avut rezultate foarte bune. Nu ştiu dacă voi merita anul acesta, sunt sportive care au luat medalii de aur anul acesta (n.r. – la JO) şi cred că ele ar merita mai mult. (n.r. – Nominalizarea pentru jucătoarea anului) este un lucru foarte bun, foarte plăcut, dar sunt jucătoare care au avut rezultate mai bune decât mine anul acesta, cum e Kerber, care a câştigat două Grand Slam-uri. Bineînţeles că ar fi o bucurie să iau eu premiul, dar e greu să-l iau”, a spus ea.

Finala, cel mai bun la Turneul Campioanelor

Simona Halep, locul 4 WTA, va participa pentru a treia oară consecutiv la Turneul Campioanelor de la Singapore, competiţie care reuneşte cele mai bune jucătoare din acest an.

În 2014, Halep a ajuns până în finala Turneului Campioanelor, fiind învinsă de Serena Williams, după ce reuşise să o învingă pe aceasta în faza grupelor. Anul trecut, Simona Halep nu a reuşit să treacă de grupe, terminând pe poziţia a treia cu o victorie şi două înfrângeri.