Simona Halep (25 de ani, locul 4 WTA) va debuta la Indian Wells sâmbătă, direct în turul secund, urmând să o întâlnească pe câștigătoarea meciului dintre Alison Riske și Donna Vekic. Românca a vorbit cu jurnaliștii prezenți la turneul american despre cum este viața ei fără tenis.

“Încerc să nu mă gândesc prea mult la tenis, atunci când nu joc. Încerc să fiu altfel, dar este dificil. Mi-e greu fără tenis. Sunt puțin dependentă de acest sport”, a declarat Simona Halep. “Iubesc tenisul și îmi place competiția. Când stau acasă și nu am nimic de făcut mă simt un pic pierdută, simt că nu fac ceea ce îmi doresc. Când joc, am prea multă adrenalină, prea mulți nervi, dar resimt lipsa acestora, când am pauză”, a continuat Simona Halep.

Nu se gândește la un rezultat bun la Indian Wells

Românca a avut de suferit la începutul acestui an din cauza problemelor la genunchiul stâng, consideră că s-a refăcut după accidentare, dar pauza forțată prelungită a obligat-o să nu-și propună un obiectiv ambițios pentru actuala ediție a Indian Wells, turneu pe care l-a câștigat în 2015. “Sunt fericită pentru faptul că nu mai resimt durere. Nu pot să mă gândesc la rezultate, nu pot să mă gândesc că voi câștiga multe meciuri acum, din cauza genunchiului”, a explicat Simona Halep.

În timpul antrenamentelor am jucat bine. Astăzi am jucat un set împotriva unui partener de antrenament și l-am câștigat, ceea ce îmi dă încredere. Dar să vedem cum vor sta lucrurile într-un meci oficial, pentru că va fi mult mai dificil. Nu vreau să mă gândesc acum la rezultate și la câștigarea turneelor. Vreau doar să rămân sănătoasă și să pot disputa meciurilor”, a continuat românca.

Meciurile oficiale reprezintă cel mai bun antrenament

“Prefer să disput partide oficiale, în turnee. Ăsta este cel mai bun antrenament pentru mine. Jocul meu este mult mai bun în aceste condiții. Pentru o perioadă nu am putut face asta, așa că îmi va fi greu, dar am destule turnee de disputat”, a încheiat Simona Halep.