Simona Halep iubește copiii la nebunie! Iată răspunsul micuților! VIDEO

Simona Halep iubește copiii la nebunie! Asta deja nu mai este o noutate. Cu fiecare ieșire în public, jucătoarea de tenis face gesturi de afecțiune. Iar micuții îi răspund cu scandări care o fac pe campioană să se simtă și mai puternică. Așa s-a întâmplat și la acțiunea de duminică, atunci când ”Simo” a oferit autografe copiilor.





Halep (25 de ani) le-a spus celor care vor să ajungă la nivelul ei cum trebuie să procedeze. ”Important este să nu-și dorească mai mult părinții decât copiii să joace tenis. Pe la 14-15 ani te decizi dacă vrei să faci performanță sau doar de plăcere. Eu la 14 ani m-am decis. Mă duceam singură la antrenament, cu taxiul, fiindcă tata nu se trezea la ora 7.00. O să joc tenis până la maximum 30 de ani. Eu vreau să joc până la 28-30 de ani”, a afirmat campioana României. ”Îmi plac enorm copiii, îmi doresc să am copii”

Halep a vorbit și despre viitor: ”Important e să fii om înainte să fii jucător de tenis!În viață contează familia și copiii, dar mai eu am de jucat tenis. Îmi plac enorm copiii, îmi doresc să am copii, dar mai aștept. Când voi avea copii, vreau să mergem în oraș, apoi să ne jucăm în curte, dacă o să am. Și să-i țin departe de calculator. Timp este pentru toate, ca să am o relație cu cineva. Vreau să mă căsătoresc. Vreau să am rochie de mireasă foarte lungă și să port tocuri. Mi-aș fi dorit să am 5-7 centimetri mai mult decât acum”.