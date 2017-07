Simona Halep – Johanna Konta, marți, ora 17.30, în sferturile de la Wimbledon 2017. Dacă bate, românca e nr. 1 în lume! Totul despre adversar și lista cu cele 21 de jucătoare care au fost pe Everestul tenisului

Simona Halep – Johanna Konta, în sferturile de la Wimbledon 2017. Meciul se joacă marți, de la ora 17.30. Dacă bate, românca e nr. 1 în lume!



SIMONA HALEP (2) – JOHANNA KONTA (6) 0-0 (ora 17.30) / LIVESCORE

ACTUALIZARE 11.00. Meciul dintre Halep și Konta, din a opta zi de concurs, este programat pe terenul central, după jocurile de simplu Adrian Mannarino – Novak Djokovici, rămas de aseară, și Venus Williams – Jelena Ostapenko (AICI, ordinea de concurs a zilei de marți). Sesiunea începe la ora locală 12.00, două ceasuri mai târziu în România. Cele două partide ar putea dura, însumat, patru ore. Astfel, Halep – Konta ar putea începe în jurul orei 18.00.

ACTUALIZARE 10.15. Citește și ce înseamnă, în bani, să devii numărul 1 WTA.

ACTUALIZARE 10.11. Iată lista cu jucătoarele care au fost numărul 1 mondial, de-a lungul timpului, top care se face din 1975 încoace. În total, au fost 21 de jucătoare. În situația Simonei s-a aflat și daneza Caroline Wozniacki (26 de ani), care a prins prima poziție WTA pe 11 octombrie 2010, fără să fi câștigat vreun trofeu de Mare Șlem. În schimb, rusoaica Svetlana Kuznețova (32 de ani) s-a impus la US Open (2004) și la Roland Garros (2009), dar mai sus de locul 2 WT A n-a urcat niciodată (a fost acolo pe 10 septembrie 2007).

Meciul Simona Halep – Johanna Konta, din sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, se va disputa marți, 11 iulie. Dacă va câștiga, românca va deveni liderul clasamentului mondial.

”Va fi un meci dificil contra Johannei Konta. Eu mă simt pregătită. N-am mai jucat contra ei pe iarbă, doar pe hard și pe zgură. Referitor la meciul acela de la Mamaia cu Johanna Konta, i-am spus că nu cred că publicul nu a fost fair-play. Mai multe nu doresc să mai spun despre acel incident. Cred în continuare că orice jucătoare poate câștiga turneul”, a declarat Halep la conferința de presă care a urmat victoriei cu Azarenka.

Johanna Konta s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon, după ce a învins-o în trei seturi pe Caroline Garcia, 7-6, 4-6, 6-4.

Aceasta este cea mai bună performanţă a sportivei de 26 de ani la All England Club, unde nu depăşise turul doi până în 2017.

Konta este prima jucătoare din Marea Britanie care ajunge în sferturile de la Wimbledon din ultimii 33 de ani.

Simona Halep – Johanna Konta, în sferturile de la Wimbledon 2017. 2-2 la ”directe”

Aceasta va fi a cincea întâlnire directă dintre cele două jucătoare, scorul fiind egal, 2-2. Simona s-a impus de două ori, în Fed Cup, în 2014 şi 2017, în timp ce Johanna a câştigat la Wuhan (2015) şi Miami (2017).

Halep și Konta s-au întâlnit de două ori anul acesta și și-au împărțit victoriile. La Fed Cup s-a impus românca, scor 6-1, 6-3, în timp ce britanica a câștigat disputa din sferturile de finală de la Miami, scor 3-6, 7-6 (9-7), 6-2.

Simona Halep – Johanna Konta, în sferturile de la Wimbledon 2017. ”A trecut ce a fost la Fed Cup”



”E foarte entuziasmant să joc în semifinale la Wimbledon, au trecut mulți ani de la performanțele lui Jo Durie. Sunt foarte fericită că am atins acest record, nu am cuvinte. Sunt fericită să fiu un exemplu și o inspirație pentru tinerele tenismene din Marea Britanie. A fost o plăcere să fac parte din această zi importantă de tenis la Wimbledon și să mă calific mai departe. Am mai jucat de două ori anul acesta cu Simona Halep. Știu că va fi un duel dur, dar pot spune că ne cunoaștem bine, știm la ce să ne așteptăm una de la alta. Ce s-a petrecut la FED Cup a trecut, dar Halep nu are cum să știe cum m-am simțit eu”, a zis Johanna Konta.

Citiți și Johanna Konta aprobă decizia interzicerii lui Ilie Năstase la Wimbledon: ”Ce-am pățit în România a fost ceva teribil”

Simona Halep – Johanna Konta, în sferturile de la Wimbledon 2017. Australia, Ungaria, Marea Britanie, Spania… Totul despre adversarul de marți



Konta e născută la Sydney, din părinți maghiari: tatăl ei, Gabor, lucra în domeniul hotelier, mama, Gabriella, dentistă. Familia s-a mutat în Anglia în 2005, când Johanna avea 14 ani. Inițial a concurat pentru Australia. De altfel, sora Johannei trăiește la Sydney. Konta, care se pregătește în Spania și are apartament în Londra, cu vedere spre Tamisa, vorbește fluent maghiară.



Konta a jucat pentru prima dată la Wimbledon în 2012. A pierdut în prima rundă cu Christina McHale, cedând cu 8-10 într-un set decisiv.

”Am visat dintotdeauna să devin campion de Grand Slam”, spune cea care e antrenată de Wim Fissette, fostul antrenor belgian al Simonei.



Se iubește cu fotograful de 24 de ani Jackson Wade. Celelalte iubiri ale ei sunt muzica și înghețata.

Și-a schimbat vechiul hatchback Peugeot cu un Jaguar, de la sponsorul ei.