Simona Halep nu i-a convins pe specialiștii americani. Aceștia consideră că sportiva aflată pe locul 4 WTA, deși e favorită, încheie sub așteptări turneele de Mare Șlem.

Simona Halep, nominalizată pentru cea mai frumoasă ținută în 2016, nu este la fel de bine văzută de specialiștii în tenis ai site-ului american tennisworldusa.org.

Aceștia se arată sceptici în ceea ce privește evoluția în anul 2017 a sportivei originare din Constanța.

„Simona Halep, la fel ca şi Agnieszka Radwanska, e favorită în fiecare an la cucerirea unui turneu de Grand Slam, dar întotdeauna încheie sub aşteptări. Astfel, anul 2017 reprezintă o necunoscută pentru ea. Are şanse să câştige, dar depinde foarte mult de mentalul ei”, au caracterizat-o pe Halep cei de la tennisworldusa.org.

În schimb, jurnaliștii americani mizează în continuare pe Angelique Kerber și pe Serena Williams, numărul 1 și 2 în ierarhia mondială.

”Kerber a demonstrat că are nervi de oţel şi este cea mai bună jucătoare a momentului. Va câştiga şi alte turnee majore dacă va depăşi euforia generată de performanţele din 2016″, au notat aceștia.

Apoi au continuat: „Deşi împlineşte 36 de ani, rămâne o jucătoare greu de învins, iar noi considerăm că îşi va trece cât de curând al 23-lea turneu de Grand Slam în palmares”.

Simona Halep a jucat doar o finală de Mare Șlem

În vârstă de 25 de ani, Simona Halep n-a reușit până acum să câștige nici un turneu de Mare Șlem. Cea mai bună performanță a sportivei române la astfel de competiții rămâne finala de la Roland Garros din 2014, pierdută în trei seturi în fața rusoaicei Maria Șarapova