Simona Halep, pregătită să câștige un turneu de Mare Șlem și să devină numărul 1 WTA: ”Conjunctura o favorizeză”.

Simona Halep (2 WTA) are două obiective majore pe care vrea să le îndeplinească în cât mai scurt timp: să ajungă numărul unu în ierarhia mondială feminină de tenis și să câștige un turneu de Mare Șlem.

Ambele ar putea realizate chiar în acest an. Cel puțin așa crede Mihai Rusu. ”În acest moment, conjunctura o favorizează pe Simona Halep. Niciodată n-a fost în WTA o conjunctură precum cea actual în care nuărul 2 poate deveni numărul 1 mondial. Și mă refer la faptul că Serena Williams nu mai joacă, Kerber nu e în formă, despre Konta și Pliskova nu știm în ce ape se scaldă, iar Șarapova mai are nevoie de turnee pentru a redeveni ce-a fost”, a declarat, miercuri, pentru Libertatea, Mihai Rusu.

Fostul tenismen a adăugat: ”Simona are și un avantaj moral față de adversare, ea adaptându-se perfect pe suprafețe ”hard”. În plus, clima o avantajează, ea venind în America direct de la Constanța, unde temperaturile și, mai ales umiditatea, e cam la fel ca la New York”.

În ceea ce privește șansele Simonei Halep de a se impune la US Open și de a obține, în premieră, primul turneul de Mare Șlem din carieră, Mihai Rusu crede că acestea sunt foarte mari.

”Șansele de a câștiga US Open sunt reale. Simona joacă foarte bine pe suprafețele dure. Mai are nevoie de curaj și de inspirație în unele momente. De asemenea, nu cred că la US Open va avea probleme medicale importante. Acolo cel mai important este să te recuperezi după jocuri și staff-ul Simonei, va ști, cu siguranță, să rezolve această problemă”, ne-a mai precizat fosta ”voce” de la Europa Liberă.

Simona Halep va juca joi, de la ora 18.00, cu Mariane Marino (115 WTA, Columbia), în turul 2 al turneului de la Washington (SUA).

Simona Halep poate câștiga un turneu de Mare Șlem și deveni numărul 1 WTA. Devine și noua imagine a WTA?

Mihai Rusu crede că, în prezent, în circuitul WTA este un gol de imagine. ”Analiștii spun că, în acest moment, în WTA e nevoie de o jucătoare pentru imaginea competiției. În prezent, e un gol, pe care Simona îl poate ocupa. Spun asta pentru că Simona Halep are un joc spectaculos, surprinzător și, față de alte sportive, are și charismă. Restul fetelor din WTA sunt mașini de tenis, care sparg mingea”, a precizat, pentru Libertatea, Mihai Rusu.

