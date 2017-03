”A fost un meci dur, așa cum mă așteptam. Revenirea a fost destul de bună, sunt cu adevărat fericită pentru asta.

I-a trezit amintit din 2014

Ultima revenire precum asta am avut-o în 2014, la primul meu meci de la Doha, cu Kaia Kanepi. Minge de meci salvată, apoi am revenit. Sunt foarte fericită, asta arată că încă pot juca tenis de calitate”, a comentat Simona meciul cu Sam,. fostă câștigătoare la US Open, în 2011.

Simona Halep a condus cu 4-2 în primul set, dar Stosur a ”întors-o”. La 5-4 pentru Stosur în setul secund, pe serviciul Simonei, românca a salvat o minge de meci și a rămas în meci.

Ce avea atunci în minte? ”Când eram jos în meci, nu mă gândeam la nimic. Doream doar să lupt. Nu am renunțat și am crezut în șansa mea. Am fost, poate, un pic norocoasă, pentru că am revenit de la minge de meci”.

”Va fi un alt meci dur cu Johanna Konta. Ea este în formă acum, este aproape de Top 10 (n.r. – ocupă locul 11 WTA) și joacă foarte bine. Aici, la Miami, toate meciurile sunt tari, așa că nu mă aștept ca nici acesta să fie unul ușor. Voi căuta să mă recuperez și să intru pe teren cu încredere”, a mai zis fata din Constanța.

După duelul din Florida, Simona Halep și Johanna Konta se pot revedea la Mamaia, la Fed Cup, pe 22 și pe 23 aprilie, la duelul România – Marea Britanie.