Simona Halep (25 de ani, locul 2 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o pe bielorusa Victoria Azarenka cu 7-6 (3), 6-2.

“Știam că va fi un meci greu. Ea (n.r. – Victoria Azarenka) a lipsit din circuit, dar s-a întors la un nivel bun. Sunt foarte fericită de cum am condus meciul cu Azarenka. Nu mai jucasem pe iarbă cu ea și era o mare provocare să o înving. Primul set a fost echilibrat, dar în al doilea am jucat mai avansat, am lovit mai puternic și mi-a ieșit. Este important fiecare punct, nu mai contează foarte mult dacă pierd pe serviciul meu, nu mă panichez. Va fi un meci dificil contra Johannei Konta. Eu mă simt pregătită. N-am mai jucat contra ei pe iarbă, doar pe hard și pe zgură. Referitor la meciul acela de la Mamaia cu Johanna Konta, i-am spus că nu cred că publicul nu a fost fair-play. Mai multe nu doresc să mai spun despre acel incident. Cred în continuare că orice jucătoare poate câștiga turneul”, a declarat Halep la conferința de presă care a urmat victoriei cu Azarenka.

Meciul Simona Halep – Johanna Konta, din sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, se va disputa marți, 11 iulie. Dacă va câștiga, românca va deveni liderul clasamentului mondial.

Programul sferturilor feminine la Wimbledon

Halep – Konta

V. Williams – Ostapenko

Muguruza – Kuznețova

Vandeweghe – Rybarikova

În prima semifinală, se vor întâlni câștigătoarele primelor două sferturi, iar în cealaltă semifinală, câștigătorele ultimelor două sferturi.