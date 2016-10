Simona Halep, primele declarații după eliminarea de la Turneul Campioanelor din Singapore. ”Genunchiul e ok, nu e o scuză”. Cine crede că va câștiga

Simona Halep a fost eliminată încă din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, după înfrângerea în două seturi, 3-6, 6-7, în faţa Dominikăi Cibulkova. După meci, românca de 25 de ani a vorbit despre greşelile pe care le-a făcut în ultimul meci din acest an, dar şi despre cine e favorită la câştigarea trofeului.

”Genunchiul este ok şi nu am de gând să vorbesc despre el. Cred că Dominika a jucat bine, a avut un forehand bun. A dominat meciul. Am stat prea mult pe spatele terenului. Ar fi trebuit să am o varietate mai mare de lovituri, dar nu am reuşit să câştig meciul sau setul doi. Am luptat până la final şi sunt împăcată cu mine însămi.

Halep: ”Asta e viața. Am dat tot ce am putut”

E dezamăgitor când nu pot fi la turaţie maximă, dar asta este viaţa. Nu sunt foarte dezamăgită că nu m-am calificat. Am venit aici şi am dat tot ce am avut. Atât am putut în acest turneu şi de-abia aştept să revin la anul. Ea cred că a văzut că backhand-ul meu nu e prea puternic azi, din cauza piciorului, şi că nu am putut să împing şi cred că a meritat să câştige.

A lovit toate mingile. Acest turneu a fost un bonus pentru mine. La jumătatea sezonului nu credeam că voi fi aici. Sunt a treia oară consecutiv aici, dar nimic nu se schimbă în legătură cu sezonul meu”, a spus Simona, în cadrul unei conferinţe de presă.

O vede pe Kuznețova favorită

”Kuznețova e pe val. I-am văzut meciul aseară. Este incredibilă. Face o treabă incredibilă. Eu pe ea o văd învingătoare. Sper că va avea puterea să joace până la final. Am spus de la început că oricine poate câştiga. După cum se vede, toată lumea are victorii. Kerber are o şansă bună să câştige. Mă voi uita la finală de acasă”, a adăugat Halep.