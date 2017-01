Simona Halep s-a întors acasă, după eliminarea de la Melbourne: ”Mi-am revenit psihic după acest eşec”

Simona Halep s-a întors acasă, după eliminarea de la Melbourne. Numărul 4 mondial a fost așteptată, la Otopeni, de părinți.

„Mi-am revenit psihic după acest eşec. Am avut şi până acum grijă de mine, dar încerc să am şi mai multă pe viitor. Am avut probleme medicale acolo, însă nu am avut dureri cât m-am aflat în România. Sper să revin în câteva zile sau săptămâni”, a declarat Simona, după aterizarea în ţară.

Halep e decisă să nu rateze confruntarea România – Belgia din Fed Cup, programată pe 11 şi 12 februarie, de la Sala Polivalentă din Bucureşti.

„Sper să fiu la Fed Cup, îmi doresc mult asta”, a asigurat constănţeanca.

Simona Halep le ţine pumnii celor două românce rămase pe tabloul principal de la Australian Open.

„Sorana Cîrstea are şanse să treacă de Carla Suarez Navarro. Şi Irina Begu cred că poate merge mai departe şi sunt convinsă că va face un meci bun contra lui Angelique Kerber”, a mai spus jucătoarea în vârstă de 25 de ani.

Simona Halep, a patra favorită, a fost învinsă surprinzător de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, luni, la Melbourne, în runda inaugurală a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului.