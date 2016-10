Simona Halep numără zilele rămase până la startul Turneului Campioanelor de la Singapore (23-30 octombrie).

A treia favorită a competiției se antrenează și participă la tot felul de acțiuni distractive. Turneul Campioanelor începe duminică, iar tragerea la sorți este programată vineri, de la ora 13:30, la ”Skating Rink at The Shoppes at Marina Bay Sands”.

ACTUALIZARE, vineri, ora 13:00 / Jucătoarele se pregătesc pentru tragerea la sorți.

Glam time! ?

? & ?: WTA pic.twitter.com/5SHDmWPJqY

— WTA (@WTA) October 21, 2016