Simona Halep – Shuai Peng, în turul al treilea la Wimbledon (vineri, ora 15:30). Cele două nu s-au mai întâlnit până acum. Jucătoarea din China are 31 de ani și este numărul 37 WTA. Dacă învinge, Simona va juca împotriva învingătoarei partidei Vika Azarenka – Heather Watson.



ACTUALIZARE 6 iunie. Halep a scăpat de Karolina Pliskova. Rezultate nebune la Wimbledon. Karolina Pliskova a fost eliminată și Simona Halep poate ajunge lider mondial. Și la masculin au fost surprize.

ACTUALIZARE 6 iunie. În turul anterior, în meciul cu Beatriz Haddad Maia, jucătoarea din Brazilia a condus cu 3-0 şi 5-3 în primul set, dar Simona Halep a revenit spectaculos și a câștigat 7-5.

„Nu m-am panicat, am aşteptat să încep să simt ritmul jocului, pentru că ştiam dinainte de meci că are o lovitură puternică. Apoi, a fost mult mai uşor să deschid terenul, să lovesc mai puternic, să stau foarte jos. Cred că a fost un meci foarte bun, fiecare moment a fost important, am simţit-o şi pe ea motivată, aşa că a trebuit să îmi păstrez calmul”, a declarat Halep, la finalul întâlnirii.