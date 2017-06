Simona Halep și-a revizuit atitudinea după ”scurtcircuitul” cu Darren Cahill de la Miami: ”Mi-a fost rușine”

Simona Halep și-a revizuit atitudinea după ”scurtcircuitul” cu Darren Cahill de la Miami. Numărul 4 WTA a explicat după calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros cum a trecut peste momentul în care când l-a certat în văzul tuturor pe antrenorul australian.

”Mi-a fost ruşine de ceea ce am făcut şi sper că nu se va mai repeta. A fost supărat după Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasă, eu am fost acasă. Mi-a spus că o să vorbim după Paris. Apoi i-a plăcut cum am fost în FedCup, în ambele meciuri, apoi la Stuttgart.

Când am terminat meciurile la Stuttgart, a spus că a văzut suficient şi că e gata să revină… De fapt eu l-am întrebat dacă vrea să revină, înaintea turneului de la Madrid. Şi a spus că da, pentru că am îmbunătăţit multe şi a văzut că într-adevăr am vrut să schimb lucrurile.

Dorinţa arătată în acele momente l-a făcut să revină. Cred că a însemnat mult că Darren a luat acea decizie, a fost ca un şoc că am pierdut antrenorul. A fost nevoie doar să îmi îmbunătăţesc acel aspect, pentru că el nu s-a plâns de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Ştiam că este singurull aspect pe care trebuia să-l schimb, ca să-l aduc înapoi. Am muncit din greu şi mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep susține că este într-o ascensiune sesizabilă după turneul de la Miami: ”Totul s-a schimbat, vorbind în general de viaţa mea, sunt mai pozitivă şi asta mă ajută. Nu mai am o stare rea de spirit, aşa că e bine. A fost dificil să mă schimb şi pot să spun că mai am multe de îmbunătăţit în acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului în care sunt pe teren şi în afara lui. Ştiam că o să se schimbe jocul meu dacă voi fi mai calmă pe teren”.

