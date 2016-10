Simona Halep și antrenorul ei, australianul Darren Cahill, au bătut palma: vor colabora și anul viitor. Îi plătește 1.000.000 de euro pe an

Simona Halep (25 de ani, 4 WTA) şi antrenorul australian Darren Cahill vor continua colaborarea şi în 2017, independent de rezultatul de la Turneul Campionilor. Obiectivul principal anul viitor va fi câştigarea în premieră a unui turneu de Grand Slam.

„Felicitări Simona Halep şi Darren Cahill pentru un foarte bun US Open. Mai mult ca sigur că veţi avea ocazia să câştigaţi turnee de Grand Slam”, a scris Nick Bollettieri pe twitter, după sfertul cu Serena Williams din acest an, de la Flushing Meadows. Colaborarea dintre australian şi Simona merge perfect, iar aceasta va fi extinsă şi pentru 2017, anunţă theage.com.au, citat de digisport.ro.

De la începutul acestui an, Darren Cahill a devenit antrenor cu normă întreagă al Simonei Halep, australianul având o relație excelentă cu a patra jucătoare a lumii.

Deși la unele turnee. Darren nu a fost alături de Simona, australianul nu doar că i-a îmbunătăţit unele aspecte ale jocului, dar interpretează perfect rolul de pedagog, sportiva noastră câştigând enorm în plan mental: şi-a regăsit serenitatea în joc, discursul australianului fiind unul care o calmează aproape întotdeauna.

Halep îl plătește cu o sumă între 700.000 și 1.000.000 de euro pe an

Australianul face parte din categoria antrenorilor scumpi din tenisul mondial şi este plătit de Halep cu un salariu cuprins între 700.000 şi un milion de euro. Sursa citată nu menţionează nimic despre detaliile contractuale ale noului angajament.

”Darren încearcă să o împingă pe Simona spre un tenis mai ofensiv, pentru că ea este capabilă să evolueze foarte bine. Este nevoie doar de timp pentru a consolida aceste tactici ale lui Darren” – Virginia Ruzici, managerul Simonei

Halep, despre Darren Cahill, la TVR

“Este greu să-mi găsesc un antrenor, pentru că sunt şi o persoană dificilă, cer foarte mult. Nu am renunţat la antrenori, nu am concediat prin sms. Doamna Ruzici s-a ocupat de toate relaţiile şi a gestionat cum a considerat. Sunt mai dificilă în comunicare, nu mi-e uşor să discut unele probleme, dar aşa sunt. Am găsit acum un antrenor pe care nu vreau să fixez o perioadă, lucrăm atât cât ne e bine şi atunci când nu va mai fi să ne strângem mâna şi să rămânem prieteni. Şi el este de acord. Dar am avut şi dorinţa de a fi român dintotdeauna. Sunt sută la sută un produs românesc. În sport, ca performanţă”, a mărturisit Simona Halep, la TVR.

”Vrem să continuăm atâta timp cât ne simțim bine împreună, în colaborarea noastră. E foarte complex cum mă ajută. Tehnic mă învață mult, tactic enorm, partea tactică fiind acum lucrul cel mai important. El trebuie să analizeze adversarele. Darren are o tabletă prin care studiază tot, și în ce mă privește pe mine, pe adversara mea. E foarte deschis și cu mine și cu echipa mea”.

Antrenorii Simonei Halep

Ioan Stan (foto), Nicuşor Ene, Daniel Dragu, Liviu Panait, Radu Popescu (junioare)

Firicel Tomai (–2013)

Andrei Mlendea (2013)

Adrian Marcu (2013)

Wim Fissette (2014)

Victor Ioniță (2015-2016)

Darren Cahill (2016-)

Și-a cerut scuze lui Victor Ioniță



Halep a avut câteva ieșiri la adresa antrenorului Victor Ioniță, în unele meciuri de anul trecut, când îi reproșa că nu o aplaudă: ”Mi-am cerut scuze întotdeauna după meci. Sunt momente în care te crezi singur şi ceri ajutor de pe margine. Am nevoie de oameni. Am nevoie să simt că şi ei resimt presiunea, dar de fapt, eşti singur. Am reacţionat urât şi am greşit de multe ori. Dar cei din echipa mea, mă înţeleg”.

