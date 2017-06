Sindicatul Național Sport și Tineret a pichetat MTS (Ministerul Tineretului și Sportului), miercuri, între orele 10:00 – 13:00, cerând eliminarea inechităților și discriminărilor salariale pentru toate categoriile profesionale din sector.

„Sindicatul Național Sport și Tineret — SNST — în calitate de reprezentant al angajaților contractuali și funcționarilor publici din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Cluburilor Sportive, Direcțiilor Județene pentru Sport, Complexurilor Sportive Naționale, Caselor de cultură ale studenților și din cadrul celorlalte unități subordonate din toată țara, anunță pichetarea Ministerului Tineretului și Sportului, în data de 7 iunie 2017, între orele 10:00 — 13:00”, se spune într-un comunicat al SNST.

Potrivit sursei citate, revendicările vizează eliminarea inechităților și discriminărilor salariale pentru toate categoriile profesionale din Sport și Tineret.

Sindicaliștii solicită o majorare salarială cu 25%

Astfel, sindicaliștii solicită o majorare salarială cu 25% începând cu 1 iulie, având în veder e că angajații unităților teritoriale ale MTS „au fost ocoliți în mod repetat” în ultimii opt ani de măririle salariale dispuse pentru celelalte categorii de bugetari, iar membrii SNST nu au beneficiat nici de mărirea salariilor cu 20% — conform OUG 2/2017 — de care au beneficiat angajații din administrația publică locală de la 1 februarie, iar salarizarea se face potrivit cadrului normativ al anului 2009, astfel că 70% dintre salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie.

Plata orelor suplimentare și a zilelor lucrate în weekend și de sărbători

De asemenea, SNST cer aplicarea corectă a HG nr. 1/2017 și a deciziei CCR nr. 794/2016 pentru personalul din subordinea MTS, reglementarea timpului de muncă, implicit plata corectă a orelor suplimentare și a zilelor lucrate sâmbăta, duminica și în timpul sărbătorilor legale, reîncadrarea personalului pe funcții corespunzătoare activității prestate, schimbarea încadrării Caselor de Cultură ale Studenților și a Sălilor Polivalente (cele care întrunesc condițiile legale) în instituții de spectacole și concerte, elaborarea unui regulament ce stabilește locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a unor sporuri, deblocarea contractului colectiv/acordului colectiv de muncă.

„Sindicatul Național Sport și Tineret atrage atenția că situația salarizării în domeniul nostru de activitate este critică, iar nemulțumirile membrilor, așa cum au fost transmise din toate județele țării, au ajuns la un nivel maxim. Lipsa unor măsuri imediate va duce la declanșarea altor conflicte și la escaladarea tensiunilor, care pot fi urmate de manifestări spontane de protest și boicotarea competițiilor sportive, ajungându-se până la blocarea totală a activității din Sport și Tineret. Soluționarea revendicărilor este prioritară pentru organizație, sens în care SNST îi asigură pe membrii săi că programul protestelor va continua până la obținerea rezultatelor scontate”, se mai spune în comunicat.

Liderul SNST: ”Probabil că se va ajunge la blocarea activității în sport”

Președintele Sindicatului Național Sport și Tineret, Andy Nagy, a afirmat că angajații MTS, ai DJST-urilor și cluburilor sportive solicită salarii decente, deoarece în prezent majoritatea sunt remunerați cu 1.070 de lei net.

„La nivel național este vorba despre 3.500 de salariați. Sunt 48 de cluburi sportive în țară. În fiecare județ avem club sportiv municipal și direcție județeană pentru tineret și sport, iar una dintre revendicări este faptul că angajaților nu le este recunoscut beneficiul pentru vechimea în muncă.

Este o situație discriminatorie pentru că sunt oameni cu 30 de ani de muncă și au același nivel de salarizare cu un proaspăt angajat. Salariul este de 1.450 de lei și ajung acasă cu 1.070 de lei în condițiile în care muncesc peste 8 ore, ajung chiar și la 16 ore.

Noi anul acesta nu am beneficiat de măriri, am avut tăieri de salarii. Salarizarea nu s-a revăzut însă în activitatea colegilor mei. Există propunerea să ne luăm aceste ore suplimentare care s-au acumulat cu miile și care nu se plătesc. Dar din lipsă de personal nu poate fi asigurat repausul obligatoriu și probabil că se va ajunge la blocarea activității în sport. Este a treia oară în 6 luni în care am declanșat conflict de muncă”, a precizat Andy Nagy, citat de Agerpres.

Nagy susține că a fost destituit din MTS pentru „activități sindicale”

”Eu am înființat acest sindicat și mi s-a spus din timp: ‘Stai ușor, nu face așa ceva, nu avem nevoie’. Sindicatul a fost înființat în octombrie anul trecut, atunci au ieșit actele. Iar în 25 octombrie m-au dat afară. Au găsit motive… au spus că am fost suspendat pentru activități sindicale și au găsit o chichiță în lege și m-au dat afară. O să contest lucrul acesta, sunt în proces acum”, a spus Nagy.