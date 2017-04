Suporter Club Oțelul Galați a câștigat liga a patra și va merge în barajul de promovare. Care e situația echipelor de tradiție care joacă în diviziile inferioare / VIDEO

Suporter Club Oțelul Galați a câștigat liga a patra și va merge în barajul de promovare. Care e situația echipelor de tradiție care joacă în diviziile inferioare.

Suporter Club Oțelul Galați și-a trecut în cont a 20-a victorie consecutivă în cele 20 de etape din actuala ediție a Ligii a IV-a. Echipa suporterilor a jucat în etapa a 20-a pe teren propriu cu Muncitorul Ghidigeni și s-a impus, 10-0 (7-0). Cele 10 goluri au fost marcate de Andrei Frunză 4, Alexandru Perju 2, Cristian Bahnașu 2, Petrișor Tudosă și Iulian Năpîrlică, informează sportgalati.com.

Cu șase etape înainte de finalul Ligii a IV-a, SC Oțelul are 60 de puncte, 18 puncte mai mult, dar și un meci în plus, față de echipa de pe locul 2, Avântul Vânători. Cum în etapa a 25-a SC Oțelul trebuia să joace cu Bujorii Târgu Bujor, echipă exclusă care va pierde toate meciurile cu scorul 3-0, SC Oțelul este noua campioană a județului și va merge în barajul de promovare în eșalonul al treilea.



Situația echipelor de tradiție care joacă în diviziile inferioare. N-au venit banii pe marca Oțelul, autocarul scos la licitație

Pe de altă parte, deși marca Fotbal Club Oțelul a fost scoasă la licitație și adjudecată pentru suma de 10.000 de euro, în urmă cu mai bine de o lună, până în momentul de față nu a fost achitata suma, conform informațiilor dezvăluite de către site-ul mb.ro, deținut de către administratorul judiciar. Nu se cunoaște exact termenul până la care cel care a adjudecat marca FC Oțelul poate plăti suma respectivă, dar cert e că până în momentul de față aceasta nu a fost achitată. În cazul în care suma nu va fi plătită în timpul stabilit, atunci exista varianta ca marca FC Oțelul sa fie scoasă din nou la licitație în viitorul apropiat. Pe 21 aprilie a avut loc o nouă tentativa de valorificare a bunurilor, iar printre obiectele scoase la licitație a fost și autocarul echipei campioane în 2011. Situația altor branduri din ligile inferioare Prahova. Continuatoarea tradiției ”lupilor”, Petrolul 52 Ploiești, a bătut 5-0 în ultima etapă, a 23-a, la Cocorăștii Colț. E lider, cu 59 de puncte (18 victorii, 5 egaluri), cu 7 peste locul doi, CS Blejoi. Echipa ar putea fi preluată în viitorul apropiat de Veolia. Unul dintre reprezentanții firmei a fost chiar în deplasarea din liliputana comună prahoveană. Claudiu Tudor și Georgian Păun sunt liderii echipei antrenate de Tavi Grigore.

Cluj. După 22 de tape, După 22 de tape, ACSF ”Alb-negru” al Studenților Clujeni , formația fondată de suporteri care a preluat tradiția ”șepcilor”, conduce liga a patra, cu 58 de puncte (19 victorii, un egal), 8 puncte în plkus și două meciuri mai puțin decât Arieșul Turda. Goga, Abrudan, Giurgiu sau Alexandru Păcurar sunt vedetele echipei clubului prezidat de Neluțu Sabău.

Constanța. SSC Farul Constanța, echipa suporterilor ”marinarilor”, e lider în liga a patra, 75 de puncte (25 de victorii, un eșec) în 26 de runde, 10 mai multe decât Viitorul Fântânele.

Petrolul și Farul, transmise în direct, online!

Ca și la Ploiești, unde toate partidele galben-albaștrilor sunt transmise online pe site-ul sportonlineph.ro (si pe canalul de youtube cu același nume), și jocurile ”rechinilor” sunt difuzate de televziunea online Dotto Sport.

Două Rapid în liga a cincea, trei de Progresul în liga a patra!

București. Cele două formații care se pretind continuatoare ale Rapidului sunt fruntașse în seriilor lor din eșalonul cinci bucureștea. CS CFR Mișcare are 44 de puncte după 18 runde, patru peste ocupanta locului doi din seria I. AFC Rapid are de tras pentru prima poziție. FC Asalt conduce momentan, 46 de puncte. AFC are același punctaj, dar un meci mai puțin. Ambele echipă joacă în Giuleșți!

Tot în București, dar în liga a patra, lider e Progresul Spartac 1944, 68 de puncte în 24 de jocuri. AS Progresul e pe 3, 51 de puncte, iar Sportul Studențesc – pe 4, 50 de puncte. În acest campionat mai joacă și CS Progresul 2005 (26 de puncte), dar și AS Venus 1916 (20 de puncte)!