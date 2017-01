Sorana Cîrstea, Florin Mergea și Horia Tecău vor evolua vineri la Australian Open. Cei trei, alături de Raluca Olrau, în proba de dublu, sunt singurii sportivi români rămași în cursă la Melbourne.

Astfel, Soran Cîrstea, locul 78 WTA, va evolua în turul trei al probei de simplu în compania sportivei americane Alison Riske (42 WTA). Meciul dintre Sorana Cîrstea și Alison Riske este programat ultimul pe terenul 2 și va debuta, probabil, vineri, de la ora 07.00 (ora României).

De-a lungul timpului, Cîrstea si Riske s-au întâlnit de tei ori, scorul fiind 2-1 pentru jucătoarea noastră, notează News.ro. A fost 6-2, 7-6(4) in 2007 pentru Alison la US Open, apoi 3-6, 6-2, 6-3 la Washington in 2013 pentru Sorana si 6-3, 6-4 in 2014 la Pattaya tot pentru Cîrstea.

În urma evoluției bune de la Australian Open, Sorana Cîrstea va face parte din echipa de Fed Cup a României pentru meciul cu Beglia, programat pe 11 și 12 februarie, la București.

Mergea și Tecău joacă la aceeași oră

În proba masculină de dublu, Florin Mergea si britanicul Dominic Inglot, favoriti 16, vor juca în turul doi în compania perechii franceze Julien Benneteau/Jeremy Chady, in primul meci de pe terenul 8, de la ora 02.00.

Pe terenul 20, tot de la ora 02.00, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, pereche cap de serie 11, va întâlni in turul doi la dublu cuplul olandez Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop, scrie News.ro.