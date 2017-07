BRD Bucharest Open, ziua a doua. Sorana Cîrstea, învinsă de Ana Bogdan! Ana, peste Sorana. Imagini de la meciul zilei. Doar Irina Begu merge mai departe.

Jucătoarea Ana Bogdan (108 WTA) a câștigat, azi, duelul româncelor din primul tur al turneului BRD Bucharest Open, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, învingând-o pe favorita numărul 6, Sorana Cîrstea (53 WTA), cu 6-4, 6-2.



La Arenele BNR, Ana Bogdan a început foarte bine partida și s-a distanțat repede la 5-0 în primul set, Sorana Cîrstea reușind să câștige primul game abia după 30 de minute de joc. Aceasta din urmă a încercat o revenire ce părea imposibilă, însă a pierdut în cele din urmă primul set cu 4-6.

Setul al doilea a fost puțin mai echilibrat în debutul său, dar Ana Bogdan a reușit să se desprindă la 3-2 și să se impună în final cu 6-2. Meciul a durat 1 oră și 35 de minute, Ana Bogdan având un procentaj mai bun la primul serviciu, 61%, față de 58% al adversarei sale. În schimb, Sorana Cîrstea a făcut 7 duble greșeli, față de doar 4 ale Anei Bogdan.

Cele două jucătoare române se mai întâlniseră până luni doar o singură dată, anul trecut în primul tur la US Open, când Ana Bogdan s-a impus cu scorul de 0-6, 7-5, 6-2.

În urma victoriei de luni, Ana Bogdan și-a asigurat 3.310 dolari și 30 de puncte WTA. În optimile de finală ale competiției, ea o va întâlni pe Cagla Buyukakcay din Turcia (165 WTA).

BRD Bucharest Open, ziua a doua. Dulgheru închide ziua

”Am început cam moale, am intrat târziu în meci și nu am reușit să-mi revin. Am jucat defensiv azi, puțin cam încordat, iar ea a jucat foarte bine. O zi proastă a mea, una bună a ei, asta a fost diferența. Sper că va câștiga o româncă turneul, mai sunt destule în competiție. Ar fi foarte frumos”, a fost scuza Soranei Cîrstea.

Tot azi, Irina Camelia Begu (64 WTA) s-a impus cu 6-4, 6-1 în duelul cu Ivana Jorovic (Serbia, 172 WTA), iar Elena Ruse a trecut de Isabella Shinikova, scor 6-2, 6-1.

Alexandra Dulgheru (294 WTA) urmează să o înfrunte astă-seară pe Sesil Karatantcheva (Bulgaria, 231 WTA), de la ora 20.30.