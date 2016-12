Sorana Cîrstea, vacanță de vis în Peru și în Cuba. Jucătoarea și-a întrecut, în sfârșit, iubitul / FOTO

Sorana Cîrstea (26 de ani și locul 80 WTA) își petrece vacanța în Cuba, reiese din postările făcute de sportivă pe contul de Facebook.

Sorana are o relație cu jucătorul de tenis Santiago Giraldo (Columbia, 29 de ani), aflat pe locul 91 ATP. Cîrstea a stat mai mereu în umbra prietenului său, având clasări care gravitau dincolo de poziția 200.

Moartea fostului dictator Fidel Castro a găsit-o pe Sorana chiar în Cuba, unde a ajuns direct din Peru, acolo unde s-a simțit minunat (”Best day of my life”, scria pe 27 noiembrie).

Sportiva a postat, pe 29 noiembrie, mesajul: ”Hasta Siempre Comandante…Lucky to experience in Havana today this historic moment:the last good bye to Fidel Castro !”.