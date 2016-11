Ana Maria Popescu (fostă Brânză), liderul echipei României de spadă feminin, campioană olimpică la JO 2016, va continua și în viitorul ciclu olimpic cu dorința de a ajuta la construcția unei noi echipe care să păstreze tradiția rezultatelor mari la această armă.

”Pentru 2017 îmi doresc să fiu sănătoasă în primul rând, pentru că e din ce în ce mai greu să începi pregătirea după 30 de ani. Nu e o plăcere, dar mi-am impus să merg mai departe, nu vreau să mă gândesc la medaliile de anul viitor, când avem CM și CE. Mi-aș dori să pot să urc pe podium, ca echipa din care fac parte acum să crească, să prindă experiență, pentru că fetele noi nu au avut parte de multe concursuri de seniori până în momentul de față, sunt puțin speriate, dar sunt acolo să le ajut și să creștem o nouă echipă de spadă a României care poate să aducă rezultate la nivel internațional”, a declarat Ana Maria Popescu cu prilejul galei scrimei românești organizată sub patronajul Curții Regale la Palatul Elisabeta.

Ana Maria Popescu a lăudat inițiativa federației de scrimă de a premia alături de seniori și pe cei mai buni cadeți și juniori: ”Mă bucur pentru că FR de Scrimă a considerat ca juniorii și cadeții merită să fie băgați în seamă, să fie premiați, să simtă acest gust al performanței și al succesului. Pentru noi este o confirmare a rezultatelor pe care le-am avut anul acesta și ne obligă, cel puțin pe mine personal, la mai mult”.

Noul sezon al Cupei Mondiale de spadă a început deja. După ce a absentat de la primele două concursuri, Ana Maria Popescu va participa la Doha, chiar dacă nu este cu pregătirea la zi: ”Prima competiție pentru mine va fi la Doha, de la începutul noului sezon. Au fost deja două etape de Cupă Mondială la care eu nu am participat, am pierdut câteva locuri în clasamentul mondial. Nu m-am gândit ce se va întâmpla la Doha, este prematur, mai am multe de pus la punct, mai am mult de muncă, sunt conștientă de asta, dar mi-am asumat și voi merge mai departe”.

În ce privește alegerea lui Mihai Covaliu ca președinte al COSR, Ana Maria Popescu i-a urat succes și i-a transmis că îl va felicita la finele mandatului său dacă va obține aurul promis: ”Îi doresc mult succes. Toată lumea l-a felicitat, dar eu știu că în general sportivii primesc felicitări după ce îndeplinesc obiectivul, așadar aștept să-l văd medaliat pe Cova după 4 ani de zile și atunci cu siguranță îl voi felicita. Știu că este o responsabilitate mare pe care și-a asumat-o prin această funcție, eu nu pot decât să-i țin pumnii și să aștept rezultatele”.

Dinu, Gherman și Pop vor lua o decizie în ianuarie

Trei dintre componentele echipei de spadă a României, medaliate cu aurul olimpic la Rio, Loredana Dinu, Simona Gherman și Simona Pop, vor anunța în luna ianuarie 2017 dacă vor mai continua, încă un ciclu olimpic, până în 2020 la Tokyo.

Dacă Ana Maria Popescu s-a decis deja să meargă până la Tokyo, celelalte trei fete vor să facă o pauză pentru a deveni mame.

”Mai este foarte puțin timp și va trebui să spun și eu ce voi hotărî, dar nu am luat încă o decizie. Mai am o lună de gândire și nu am vrut să fie ceva forțat, pentru că vreau să fiu sigură că decizia pe care o voi lua va fi din inimă. Oricum un ciclu olimpic viitor implică foarte multe sacrificii din partea mea. Pentru mine nu va exista șansă de întoarcere, să merg pe o idee și apoi să mă răzgândesc. Eu după 2012 m-am retras, cu acest gând că va fi ultima dată și iată că m-am reîntors. După doi ani de zile departe de scrimă mi-a fost foarte greu, iar dorul m-a readus în sala de scrimă. Dacă se va întâmpla și acum acest lucru cu siguranță voi merge până la capăt, până la Tokyo. Este un aspect foarte important că acum Mihai Covaliu este președintele COSR, ceea ce mă face în primul rând să cred că sportul românesc are o șansă în plus. Covaliu a demonstrat ca sportiv, antrenor, președinte de federație și sunt convins că va face lucruri bune pentru sportul românesc”, a declarat Loredana Dinu cu prilejul galei în care au fost premiați cei mai buni performeri ai scrimei din anul 2016.

Campioană mondială cu echipa în 2010 și 2012, Loredana Dinu a făcut o pauză de 2 ani după Londra și a revenit din ianuarie 2015 pentru a participa la JO 2016.

Simona Gherman, dublă campioană mondială și septuplă campioană europeană, care a făcut o pauză după Londra pentru a da naștere unui copil, vrea să repete din noua această experiență și să-și mărească familia: ”Ne bucurăm de vacanță încă o lună și vom spune apoi ce ne-am hotărât să facem pentru viitor. Trebuie să ne dăm seama că există și un final, depinde ce îți dorești pe viitor. Eu una îmi mai doresc un copil, vreau ca familia să crească, iar asta va cântări destul de mult în ceea ce voi face. Ne bucurăm pentru Mihai că ocupă această funcție, sunt convinsă că va face lucruri foarte frumoase în calitate de președinte COSR, dar nu putem spune că asta ne obligă să continuăm. Am ajuns fiecare la o vârstă și ne vom lua deciziile în familie, pentru că toate suntem căsătorite”.

Simona Pop își dorește de asemenea un copil și ia în calcul o retragere temporară din activitate: ”Într-o lună voi lua o decizie clară, măcar pentru anul viitor. Echipa se va completa, chiar dacă nu vom fi noi, o să meargă mai departe spada și scrima românească, cu siguranță”.

Premii și felicitări din partea Casei Regale a României

Performerii scrimei românești din anul 2016, în frunte cu echipa feminină de spadă, medaliată cu aurul olimpic la JO 2016 de la Rio, au fost premiați și felicitați de Casa Regală a României, prin Principele Radu, la un eveniment organizat joi la Palatul Elisabeta din Capitală.

”Acum, aproape de încheierea unui nou an, plin de importante evenimente sportive internaționale, în egală măsură europene, mondiale și olimpice, FR de Scrimă merită, probabil, înaintea multor altor organizații surori aplauzele societății românești. Federația face parte dintr-o familie istorică, ce numără mai bine de 100 ani, în care sportul a slujit națiunea și reputația ei, în foarte mulți dintre acești ani alături de Coroana Română. Generațiile au trecut, în fiecare an în sală apar noi fețe de copii, unii dintre ei nenăscuți la vremea când cei de pe primele rânduri concurau și aduceau medalii României. Federația face parte dintr-o elită a organizațiilor românești, atât elita organizațiilor sportivilor cât și elita organizațiilor neguvernamentale din întreaga societate și din toate domeniile. De-a lungul anilor, sportul practicat de ei nu este doar o competiție a forței fizice și a îndemânării, ci și una a filosofiei, a eleganței, a curajului, a grației, a spiritului de a pătrunde în mintea celui de vizavi. Datorită frumuseții acestui sport, el poate fi, fără prea mare exagerare, considerat o artă. Azi vom asista la premierea unui număr de 15 sportivi pentru meritele lor ieșite din comun obținute în anul 2016”, a declarat Principele Radu cu prilejul unei ceremonii în care i-a premiat și felicitat pe laureații scrimei românești din 2016.

Mihai Covaliu, noul președinte al COSR, a mulțumit tuturor celor implicați în fenomenul scrimă și care au contribuit la rezultatele deosebite din anul 2016.

”Acestea sunt momentele în care ne sărbătorim meritele și performanța. Simțim astfel recunoașterea meritelor sportivilor, a întregii mișcări sportive din țara noastră, a celor care ne sprijină și nu în ultimul rând a publicului. Ne ajută să apreciem ce am făcut și mai ales să înțelegem ce avem de făcut în continuare. Mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi tuturor celor din FR de Scrimă, care au contribuit la realizarea acestor rezultate de excepție. Avem ocazia de a fi mândri că scrima este unul dintre cele mai performante sporturi din România. Cele mai calde felicitări în primul rând campionilor noștri olimpici, antrenorilor și întregului lor staff tehnic. Vă iubim și vă vom fi mereu alături. Felicitări și sportivilor merituoși care vin din urmă, juniori, cadeți și tineret, precum și antrenorilor care au demonstrat că proiectul ‘Antrenorii campionilor de mâine’ dă roade. În plan sportiv trebuie să mergem mai departe și să reașezăm fenomenul sportiv din România pe bazele reale, contemporane, în primul rând în folosul sportivilor. Sunt hotărât pentru aceasta, pe durata mandatului de președinte al COSR, să fac tot posibilul pentru ca cei care conduc și care vor conduce destinele acestei țări să acorde mișcării sportive și olimpice toată atenția pe care o merităm ca pe o recunoaștere a importanței ei în educație și sănătate, fără să uit rolul ei mediatic și de reprezentare a țării. Atât din partea FR de Scrimă cât și din partea COSR și a mea personal doresc să exprim întreaga gratitudine Casei Regale a României pentru înaltul patronaj acordat FR de Scrimă”, a declarat campionul olimpic de sabie de la Sydney.

Cea mai bună performanță a anului 2016, singura medalie de aur obținută de România la JO 2016, a fost realizată de echipa feminină de spadă în componență cu Ana Maria Popescu (CSA Steaua), Simona Gherman (CSA Steaua), Simona Pop (CSA Steaua) și Loredana Dinu (CS Dinamo). Fetele au câștigat și medalia de bronz cu echipa la CE 2016.

Pe locul secund în topul performanțelor scrimei în 2016 s-a clasat echipa masculină de sabie, compusă din Tiberiu Dolniceanu (CS Dinamo), Alin Badea (CSA Steaua), Iulian Teodosiu (CS Dinamo), Ciprian Gălățanu (CS Dinamo) — bronz la CE și bronz la CM.

Locul 3 a fost împărțit de Silviu Roșu (CSA Steaua), medaliat cu bronz la CE de cadeți și locul 4 în Circuitul european de cadeți la floretă masculin, de Anca Săveanu (CSA Steaua), medaliată cu bronz la CE de cadeți, și de echipa feminină de spadă la cadeți (Alexandra Predescu/Bianca Benea/Schlier Zsuzsa), medaliată cu bronz la CE de cadeți.

Pe locul 4 s-a clasat floretista Mălina Călugăreanu, cea mai tânără componentă a scrimei românești la Rio, cea mai bună junioară la floretă în 2015.

Dan Podeanu și George Epurescu, care au pregătit campioana olimpică de spadă feminin, sunt performerii anului 2016 la capitolul antrenori.

Cei mai buni antrenori din 2016 care au activat în cadrul programului ”Antrenorii campionilor de mâine” sunt: Florin Gheorghe (floretă masculin); Petre Ducu (floretă feminin), Alexandru Sirițeanu (sabie feminin), Lucian Dina și Constantin Sandu (sabie masculin), Cornel Milan (spadă feminin) și Nagy Lehel (spadă masculin).