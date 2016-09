Simona Gherman, campioană olimpică cu echipa de spadă a României la Rio de Janeiro, a declarat cu prilejul unei festivități la Ministerul Apărării Naționale că în acest moment sunt 50-50% șanse să continue încă un ciclu olimpic, dar va lua decizia definitivă după o vacanță, informează Agerpres.

Ministrul apărării Mihnea Motoc i-a felicitat pe sportivii steliști care au obținut individual sau cu echipa medalii la Jocurile Olimpice. Simona Gherman, Simona Pop, medaliate cu aur la spadă, Roxana Cogianu, Laura Oprea și Iuliana Popa, medaliate cu bronz la canotaj, Albert Saritov, medaliat cu bronz la lupte, și gimnastul Marian Drăgulescu, locul IV la sărituri, au fost prezenți la recepția de la sediul MApN. Ana Maria Popescu, în vacanță, a lipsit de la ceremonie. A fost prezentă și Alina Vuc, care a câștigat recent medalia de aur la Jocurile Mondiale Militare de la Skopje. Printre invitați s-au aflat Elisabeta Lipă, ministrul sportului și tineretului, Mihai Covaliu, președintele FR de Scrimă și Răzvan Pîrcălabu, președintele FR de Lupte.

Simona Gherman: “Șansele de a continua sunt la egalitate”

”După o lună de la JO, de abia acum începem să ne liniștim, am tot fost chemați pe aici pe acolo, acum ne luăm o vacanță și după vacanță o să văd ce o să fac pe mai târziu. Încă nu sunt hotărâtă, șansele de a continua sunt la egalitate. Să stai 4 ani de zile într-un ciclu olimpic este destul de greu, uzura își spune cuvântul. Dar eu am făcut o pauză pentru că mi-am dorit un copil și se pare că mi-a priit foarte bine. O pauză e binevenită oricând. Nu poți să duci la același nivel, să fii numai sus patru ani de zile”, a declarat Simona Gherman, care are gradul de căpitan.

Scrimera, care a câștigat aurul în toate marile competiții, ar avea ca provocare pentru viitor o medalie mondială individuală și încă un titlu olimpic la Tokyo: ”Singura medalie care îmi lipsește este una individuală la Campionatul Mondial pe care mi-o doresc foarte mult și mi-aș mai dori să mai urc o dată pe podium la olimpiadă, astea sunt motivațiile mele pentru care aș continua”.