Spania, etapa a 22-a. Barcelona și Real Madrid joacă sâmbătă, în deplasare. Mâine revine Florin Andone

Spania, etapa a 22-a. Barcelona și Real Madrid joacă sâmbătă, în deplasare. Tot mâine revine Florin Andone.

Real Madrid și Deportivo La Coruna n-au putut juca etapa trecută din cauza condițiilor meteo nefavorabile. ”Albii” și ”SuperDepor”-ul lui Florin Andone evoluează sâmbătă, când Betisul lui Alin Toșca întâlnește Valencia.

”Sunt foarte fericit că am ajuns la Betis. Este cel mai bun lucru pentru mine. Am vorbit cu mai mulți români, precum Marica, Rusescu, Andone, toți m-au ajutat cu sfaturi bune. Chiar acum am plecat de la un centru comercial, mă oprește lumea la mall, mă știu toți.

Sunt de doar 10 zile, am jucat un singur meci, dar fanii mă opresc pentru poze și mă felicită. Betis are foarte mulți suporteri în Sevilla. Cred că Betis are cei mai frumoși fani, cei mai entuziaști, iar atmosfera este incredibilă. Colegii m-au ajutat și ei foarte mult, se lucrează foarte mult cu mingea, tactic, nu se pune foarte tare accent pe partea fizică”, a afirmat fostul fundaș al Stelei, citat de digisport.ro.

Barcelona joacă la Alaves, în avanpremiera finalei Cupei Spaniei.

Vineri

21.45 Espanyol – Real Sociedad

Sâmbătă

14.00 Betis – Valencia

17.15 Alaves – Barcelona

19.30 Athletic Bilbao – Deportivo La Coruna

21.45 Osasuna – Real Madrid

Duminică

13.00 Villarreal – Malaga

17.15 Leganes – Gijon

19.30 Las Palmas – Sevilla

21.45 Atletico Madrid – Celta Vigo

Luni

21.45 Eibar – Granada

