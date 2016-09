Lucian Goian s-a abținut la fix să-și întrebe patronul despre nunta Iuliei Vântur cu Salman Khan

Fotbalistul Lucian Goian este fascinat de aventura exotică începută la echipa Mumbai City, club patronat de cel mai în vogă actor de la Bollywood, Ranbir Kapoor, nepotul lui Raj Kapoor.

Fundașul de 33 de ani a povestit pe blogul pipetafotbalului.com cum a ajuns în India și cum era să-și supere patronul de la prima întâlnire. Goe avea o curiozitate legată de relația prezentatoarei de televiziune Iulia Vântur cu actorul indian Salman Khan, dar s-a abținut la fix.

”Proprietarul echipei a insistat să ne cunoască, să bem un ceai împreună… Ranbir Kapoor, căci despre el este vorba, este cel mai în vogă și totodată cel mai bine plătit actor de la Bollywood. A avut un discurs scurt, în care ne-a transmis că este foarte bucuros să ne cunoască, de asemenea că are încredere în noi și că ne asigură toate condițiile pentru performanță. La plecare am vrut să-l întreb dacă sunt adevărate zvonurile despre nunta Iuliei Vântur cu Salman Khan, însă am aflat că este o oarecare rivalitate între cei doi și am renunțat?”, a dezvăluit Goe.

Publicaţiile indiene au scris că Ranbir Kapoor și Salman Khan au devenit rivali din cauza actriței Katrina Kaif pe care și-au împărțit-o cu schimbul.

Citește și: