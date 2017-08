Sporting – FCSB 0-0. Gigi Becali se și vede în grupele Ligii Campionilor. Ce crede Nicolae Dică.

GIGI BECALI:

”Sunt mulțumit de joc și de rezultat. Sunt nemulțumit de ghinion. Noi am avut ocaziile importante, deși am jucat cu o echipă mai bună. Calificarea trebuia să se joace aici. Mi-e teamă că Sporting, echipă valoroasă, va da gol la București. Noi am avut ocaziile importante. Ratarea lui Enache a fost clară, clară, clără. A fost singur cu portarul. Așa a fost și Alibec. Dacă era 2-0 pentru noi se supăra cineva?

Doar cu noroc puteam face mai mult. Am obținut maximum. Eu nu știam pe Sporting. E o echipă foarte bună. E o echipă de bătut. O putem învinge la București, având de partea noastră publicul.

L-am pierdut pe Pintilii, dar vine Budescu. Vom avea mai multă calitate. Larie și Momcilovici au jucat foarte bine. Am păstrat șanse de calificare. E posibil ca la București să vedem o altă Steaua, cu mai multă încredere.

Nu am remarcat-o pe Sporting. Au avut doar viteză pe benzi. Dost nu a jucat nimic. Avem șanse, sunt mai buni ca noi, dar nu sunt de netrecut. Îi putem bate”, a spus Becali la TV Digi Sport.

NICOLAE DICĂ:

”Felicitați trebuie să fie băieții. Ei au jucat. Sporting are în continuare prima șansă. Vom încerca să fim la fel de concentrați și să obținem calificarea.

Am făcut un joc defensiv foarte bun, ne-am apărat mai jos. De aceea nu am luat gol azi. Când atacăm și încercăm să avem posesie e foarte posibil să iei gol pe contraatac, cum se întâmplă în Liga 1. Azi am arătat bine. Sunt mândru de jucători. Au arătat că au valoare și că merită să joace aici. Chiar dacă Enache a ratat, e bine că a ajuns la finalizare din poziția de fundaș dreapta, în minutul 80.

Vreau ca Arena Națională să fie plină și să-i facem fericiți pe fani prin calificarea în grupele Champions League. Budescu este posibil să joace la retur, dar nu va fi 100%. La Bălașa este puțin mai greu”, a spus Dică la TV Sport ro.