Stadionul din Craiova, în aer. „Va mai dura o perioadă până când va fi finalizat!”, a anunţat primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu.

Conform edilului-şef al urbei oltene, nu se poate încă avansa un termen de finalizare a arenei care va avea o capacitate de peste 30.000 de locuri.

„Stadionul nu va fi finalizat la 21 iulie, pentru că mai sunt destul de multe de lucru. Am făcut o vizită acolo, am intrat în toate spațiile tehnice, în saună, în vestiare, în cele destinate conferinței de presă, în sala special amenajată pentru traducere, în lojile speciale etc. și pot să spun că se lucrează la finisaje, ceea ce este foarte dificil și este foarte mult de lucru”, a declarat Mihail Genoiu, citat de Agerpres.

Primarul municipiului Craiova a adăugat: „La partea de gazon, pe o parte din teren se monta degivrarea, pe altă parte se lucra la partea de drenare, după care urma partea de degivrare. Lucrările avansează, dar sunt destul de meticuloase. Trebuie făcută diferențierea foarte clară între momentul în care CNI face recepția la stadion de la constructor și momentul în care se face inaugurarea. Nu pot să vă dau niciun termen de finalizare a stadionului”.

Mihail Genoiu a explicat modul în care Primăria Craiova urmează să intre în posesia noului stadion de al oraşului.

„Primăria, ca să facă o procedură pentru a fi concesionate, va trebui să aibă stadionul în proprietate. Deci există două termene: cel de recepție a lucrărilor de către companie și cel de inaugurare de către primărie. Din momentul în care avem stadionul în proprietate, va mai dura o perioadă până când el va fi finalizat”, a spus edilul Craiovei.

Genoiu a continuat: „Este o procedură care se face pentru prima dată în țară, pentru că este primul stadion care se face de la început cu omologare FIFA și nimeni nu știe exact procedurile care sunt. Important este că avem stadion care se face cu omologare FIFA și pe care se vor desfășura meciurile din campionatul european din 2020”.

Valoare investiției pentru noul stadion de fotbal din Craiova se ridică la 216.068.597 lei cu TVA inclus, iar proiectul presupune realizarea unui complex sportiv care include un stadion modern, cu o capacitate de peste 30.000 de locuri si care poate găzdui competiții fotbalistice pentru FIFA WORLD CUP, UEFA Champions League, UEFA Europa League, FRF — Liga I precum și competiții pentru alte tipuri de sporturi: rugby (Rugby Union si Rugby League, rugby in 7), oină, hochei pe iarbă, minihochei sau fotbal american.

Se vor putea organiza în incinta complexului sportiv și concerte, târguri, expoziții, evenimente culturale și sociale. Complexul mai include și spații de cazare pentru sportivi, spații comerciale și parcări.

