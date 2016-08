”Sunt foarte bucuros că am semnat cu Anderlecht. Sunt fericit că am ajuns aici şi abia aştept să ne vedem pe teren. Ştiu foarte multe lucruri despre Anderlecht, ştiu că e cel mai mare club din Belgia şi are fani minunați. Aştept să joc şi, împreună cu colegii mei, să-i facem fericiţi. Am vorbit cu Alex Chipciu înainte să vin aici. Am jucat trei ani împreună la Steaua şi sunt foarte fericit că putem fi coechipieri şi la Anderlecht”, a declarat Stanciu.

Mijlocaşul a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia antrenată de Rene Weiler şi va purta tricoul cu numărul 73 pe Constant Vandenstock. Belgienii plătesc 9,8 milioane de euro pentru român.

Stanciu nu va rămâne în Belgia şi pentru o conferinţă de presă de după prezentare, fiind nevoit să revină în ţară, în cantonamentul echipei naţionale.

”Aş vrea să vă răspund tuturor la mesaje, dar nu am timp. Am semnat cu Anderlecht şi acum mă întorc în cantonamentul naţionalei. Mă bucur enorm pentru pasul important făcut. Steaua va fi mereu cu mine, oriunde aş merge, pentru că o am în suflet şi nu o pot scoate de acolo. Promit să vă ţin la curent cu tot ce se mai întâmplă. Vă salut pe toţi!”, a scris fostul mijlocaş al Stelei pe contul său personal de Facebook.

Nicolae Stanciu a petrecut trei sezoane la FC Steaua, fiind transferat în vara anului 2013 de la FC Vaslui, pentru 700.000 de euro. În acest timp, mijlocaşul de 23 de ani a strâns 136 de meciuri, 33 de goluri şi 25 de pase decisive.