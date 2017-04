”Mă bucur că am intrat cu noroc, am egalat în ultimele minute. Am scos un rezultat bun, dar ne așteaptă un retur foarte greu. Am văzut că trofeul era aici, când eram la încălzire l-am văzut puțin pe margine.

Obiectiv, campionatul!

Noi ne dorim să câștigăm campionatul, acesta este principalul nostru obiectiv. La fel sper să câștige și Steaua campionatul în România și să-i facă fericiți pe suporteri. Nu m-am temut de atentate, de când sunt aici la Bruxelles m-am simțit în siguranță, întotdeauna sunt militari pe străzi și mă simt în siguranță”, a declarat Alexandru Chipciu pentru Dolce Sport.

”E un rezultat bun, în prima repriză a fost complicat pentru noi. Trebuie să pregătim foarte bine meciul retur. Avem mulți jucători, multe meciuri, trebuie să găsim un echilibru.