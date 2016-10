Steaua aduce lumina la Suceava / GALERIE FOTO

Zi de sărbotoare în Bucovina. Sute de oameni se îngrămădesc de o parte a unui gad, iar de cealaltă este o forfotă şi mai mare. Se dă cu var, se bat cuie, se vopseşte, se montează calorifere, se montează patru construcţii monstruoase de peste 20 de metri înălţime.

Toată suflarea oraşului Suceava este conectată la pregătirile pentru meciul din Cupa României, unde vin oaspteţi de seamă. Vicecampioana Românei, Steaua Bucureşti, va juca joi seară în compania formaţiei locale, Foresta Suceava, echipă aflată în Liga II-a în perzent. Dacă cei din conducerea echipei au refuzat variantele mai puţin costisitoare, de a disputa meciul pe unul din stadioanele din judeţele vecine, dotate cu nocturnă şi alte facilităţi pentru un astfel de meci, sucevenii s-au înghesuit să răsplătească efortul organizatorilor, care au închiriat o nocturnă care a început a fi montată de luni dimineaţă pe patru schele imense.

“Am venit de la 7 dimineaţa. Mă cam doare spatele, picioarele, dar am venit că am vrut să fiu sigur că văd acest meci. Sunt stelist, dar la meci am să ţin cu Suceava”, a spus Aurel Anton, primul sucevean caer şi-a procurat preţioasele bilete la meciul de Cupă.