Steaua CSM EximBank va evolua, în acest sezon, în FIBA Europe Cup, după ce, anul trecut, a primit un wild card pentru a participa în Eurocup! Toate declarațiile

Steaua CSM EximBank a fost repartizată în grupa F, alături de Bnei Herzliya, din Israel, învinsa dintre Oradea și Prievidza și Lukoil sau câștigătoarea dintre aceleași echipe.

Herzliya este, probabil, cea mai exotică deplasare pentru echipa stelistă. Herzliya, un oraș port pe malul Mării Mediterane, este casa lui Bnei din 2010, după ce, în anul 2002, în urma problemelor financiare ale celor de la Maccabi Ra’anana și retrogadarea celor de la Bnei Hasharon, a luat naștere clubul Bnei Herzliya.

În sezonul trecut, israelienii s-au bazat în mare parte pe un nucleu format din jucători americani și israelieni, reușind să se califice de pe locul 7 în playoff-ul puternicului campionat, unde au pierdut în sferturi, 3-0, cu Macabi Tel Aviv.

Lukoil Academic Sofia a câștigat titlul în sezonul trecut, după ce a învins-o pe Balkan Botevgrad în finală cu un sec 3-0, cucerind al 25-lea campionat si al 13-lea din ultimele 14 ediții ale întrecerii baschetbalistice din Bulgaria. Steaua îi va întâlni pe bulgari în grupă doar dacă vor pierde duelul cu învinsa din meciul BC Prievidza vs. CSM Oradea.

BC Prievidza (Slovacia), adversara din primul tur preliminat al Basketball Champions League al echipei CSM U Oradea, își dispută jocurile de pe teren propriu pe Nike Arena, o sală cu o capacitate de 3.400 locuri. Înființată in 1947, echipa din Prievidza are în palmares 4 campionate interne câștigate si 2 cupe.

În ecuația grupei F intră și CSM U Oradea. Dacă orădenii vor pierde în oricare din cele două partide (prima, cu BC Prievidza sau a doua, cu Lukoil Academic Sofia, dacă ii vor învinge pe slovaci), vom avea parte de un duel românesc în grupele FIBA Europe Cup.

Steaua CSM EximBank va debuta în deplasare la învinsa duelului dintre BC Prievidza și Oradea, pe 19 octombrie. Meciul doi va avea loc pe 25 octombrie, când la București va veni învinsa dintre Lukoil Academic și BC Prievidza/CSM Oradea.

Steaua CSM EximBank va susține meciul 3 tot acasă, pe 3 noiembrie, cu Bnei Herzliya.

De remarcat și faptul că președintele echipei Steaua CSM EximBank, Virgil Stănescu, fost jucător la echipe de vârf din campionate puternice precum Germania, Italia, Rusia, Turcia și Belgia, a fost invitat de board-ul FIBA să efectueze tragerea la sorți pentru prima conferință a competiției.

Pentru a susține importanța activității și educației fizice în viața copiilor, clubul Steaua CSM Eximbank a pornit la drum cu proiectul “Respect” – educație prin baschet, având ca scop implementarea în educația tinerilor a mecanismelor sportului de echipă, a disciplinei si cooperarii, precum și stabilirea de idealuri, creșterea valorilor morale și a eticii profesionale.

Sezonul 2015-2016 a fost prolific pentru toate echipele din programul Respect. Formațiile aflate sub ”umbrela” Stelei au obținut rezultate de excepție:

Campioană națională 2016 la categoria U18

Campioană națională 2016 la categoria U16

Campioană națională 2016 la categoria U14

Locul trei la Turneul Final Liga I pentru sateliți

Cei mai buni juniori ai Stelei au fost convocați, în această vară, la echipele naționale, și au evoluat la Campionatele Europene!

În sezonul 2016/2017, Centrul de Excelență se va extinde, urmând să aibă sub tutelă 5 echipe (U16, U18, U20, Divizia B și o formație în campionatul municipal), supravegheate de un antrenor străin, Marko Filipovic, și de un staff profesionist care îi va sprijini pe juniori în drumul spre performanță. În acest demers vor conta și stagiile și turneele de pregătire pe care juniorii Stelei le vor susține în străinătate.

De asemenea, Steaua a inițiat mai multe programe prin care își propune să facă educație prin sport: meditații, cluburi de lectură în parteneriat cu librăriile Cărturești, acțiuni privind nutriția și condiția fizică pentru juniori și părinții acestora, ședințe de coaching cu speakeri din diverse domenii, etc.

Patron la Steaua 2k16!

Steaua CSM EximBank a relansat programul ”Patron la Steaua”, prin care clubul bucureștean își dorește să atragă alături de echipă cât mai mulți fani devotați, dornici să facă parte activ din viața clubului și pe care să îi răsplătească pe măsură!



Taxa de membru de 150 de lei, pentru întreg sezonul 2016-2017, vă oferă cardul personalizat, cu contract de adeziune la Asociația “Patron la Steaua”, dar și o serie importantă de beneficii. Printre acestea se numără: discounturi de 20% la magazinul Steaua CSM EximBank FanZone, din Afi Palace Cotroceni, precum și alte reduceri la magazinele partenere, prioritate la achiziția biletelor și abonamentelor pentru meciurile disputate acasă în sezonul 2016 – 2017 (online și fizic), cu discount 20%, și întâlniri lunare între membrii clubului “Patron la Steaua” la Taverna Sârbului, acțiuni la care vor participa și jucători ai echipei Steaua CSM Eximbank. Posterul oficial Steaua CSM EximBank cu lotul sezonului 2015 – 2016, cu semnăturile tuturor jucătorilor, și un super tricou de Patron vor face de asemenea parte din pachet!

În plus, din acest sezon, lansăm programul “Steaua JetPack – Peste tot acasă, oriunde cu Steaua”, prin care patronii vor fi invitați să însoțească echipa la meciurile pe care le dispută în deplasare. Fanii vor fi cazați și vor lua masa împreună cu jucătorii (în limita locurilor disponibile) și vor avea acces gratuit la meci și antrenamente. Prețul pachetului este de 150 lei/noapte/persoană (loc în cameră și 3 mese) și nu include transportul. Acest preț este unul preferențial pentru Patroni, iar rezervarea pentru orice etapă din sezonul regulat se poate face încă de pe acum! Primii 50 de Patroni vor avea parcare gratuită în Afi Palace Cotroceni, începând cu două ore înaintea meciului și până după terminarea partidei.

Doar membrii care se vor înscrie în programul ”Patron la Steaua” până pe 8 septembrie, vor avea acces EXCLUSIV la „Cupa Steaua powered by Superbet”, în Sala Mihai Viteazul, la care vor participa campioana Bulgariei, Lukoil, și SCM U Craiova. În plus, înaintea partidelor-vedetă, fanii vor putea vedea la lucru și echipele campioane de juniori U16 și U18, în dueluri cu 4Sports și Aurel Vlaicu.

”Patronii la Steaua” vor fi, astfel, primii care vor vedea la lucru noua echipă a Stelei și care își vor putea face poze și obține autografe de la jucătorii preferați. De asemenea, în prima zi a turneului va fi inaugurat muzeul Hall of Fame al Stelei, iar Patronii vor fi invitați la un tur privat și vor putea să discute cu fostele glorii ale echipei, care au avut bunavoința să ofere câte o amintire din activitatea lor sportivă sub culorile roș-albastre.



Din acest sezon, pachetul Patron la Steaua este conceput pentru a le oferi suporterilor experiențe, drepturi exclusiviste, posibilitatea de a se apropia de echipă și o legătură personală cu managementul clubului. Vor fi organizate mai multe concursuri și acțiuni deosebite de-a lungul anului, iar suporterii care vor adera la acest program vor fi o parte importantă din activitatea noastră.

“Reading stands tall – Cititul rămâne la înălțime!”, nou proiect Steaua CSM



Dorim să demarăm un proiect prin care să avem un impact în comunitate, promovând baschetul, clubul şi educaţia. Scopul nostru este de a ne apropia fanii, de a-i „pune la treabă” pentru o cauză comună, făcându-i să simtă faptul că avem valori şi dorinţe similare.

Prin acest proiect vom atrage atenţia media asupra implicării sportivilor în educaţie, vom lega noi conexiuni cu persoane publice şi instituţii care vor empatiza cu ideea, vom avea o activitate unică, meci de meci, atunci când jucăm acasă şi vom arăta că Steaua CSM EximBank este mai mult decât un simplu club de baschet.

IDEEA NOASTRĂ

O colectare continuă de cărţi, cu sprijinul fanilor şi a partenerilor, prin care vom „alimenta” bibliotecile incomplete ale şcolilor, centrelor de plasament pentru copii, bătrâni şi mame, penitenciarelor sau spitalelor. Telul pentru fiecare meci va fi de a ajunge cu teancul de cărţi strânse la înălţime. Astfel, la pauza fiecărei partide de pe teren propriu, un jucător al Stelei, fanii, dar și vedeta care ne va fi alături etapa respectivă vor încerca să formeze un teanc din cărțile strânse la acea partidă, care să atingă înălțimea de 3.05 metri, la buza inelului. Desigur, nu vom reuşi acest lucru din prima şi nici de fiecare dată, dar ne vom lupta împreună pentru fiecare centimetru în parte, acesta echivalând cu multe file care merită a fi citite.

În plus, suporterii „donatori de lectură” se vor putea înscrie într-o tombolă lunară, completând un bilet cu datele personale pentru fiecare carte oferită! De asemenea, fiecare va primi cadou un semn de carte. Cele 5 premii lunare vor consta în produse din cadrul fan shopul-ui nostru, bilete la meci, experiențe inedite trăite alături de Steaua CSM EximBank.

PERIOADA

Întreg sezonul competiţional, la fiecare meci oficial de acasă (aproximativ 25 de partide).

REZULTATELE PE CARE LE AȘTEPTĂM

Cel puţin 7000 de cărţi strânse.

Cel puţin 5000 de suporteri implicaţi.

Cel puţin 20 de biblioteci vor primi volumele strânse de noi.

Zeci de mii de cititori se vor bucura de-a lungul timpului de contribuţia fanilor noştri.

25 de personalităţi publice implicate în acest proiect.virgil carte

Ore de lectură, de cunoaştere, de reflectare…

FACTORUL X

Pentru succesul acestui proiect avem nevoie de un partener principal, o companie care să înţeleagă importanţa unei astfel de acţiuni pentru societate şi pentru imaginea sa şi a echipei. Acesta ar urma să acopere costurile de organizare şi de promovare.

Promotorul principal se va bucura de întâietate în întreaga campanie de promovare, semnele de carte pentru fani vor fi branduite după un visual agreat, iar fiecare carte va primi o copertă din hârtie, personalizată printr-un visual unic, care va reflecta ideile, implicarea şi viziunea care au stat la baza acţiunii „Reading stands tall!”.

Lotul Steaua CSM EximBank

Sezonul 2016/2017

Mihai Paul(C), conducător

Levente Szijarto, extremă

Dave Dudzinski, pivot

Nikola Jevtovic, pivot

Nikola Malesevic, extremă

Marius Runkauskas, extremă

Cătălin Baciu, pivot

Cameron Long, conducător

Vlad Negoițescu, pivot

Bogdan Popa, pivot

Georges Darwiche, conducător

Andrei Iliescu, fundaș

Victor Petrache, fundaș

Andrei Calenic, pivot

Antrenor principal: Claudiu Fometescu

Antrenor secund: Milorad Perovic

Maseur: Sergiu Mușat

Preparator fizic: Ronald Anzur

Delegat echipa: Răzvan Sipoș

Steaua CSM EximBank își propune, în acest sezon, să se bată pentru trofeele interne și să aibă o evoluție cât mai lungă în Fiba Europe Cup! Îi așteptăm pe fanii roș-albaștrii să ne susțină, echipați corespunzător, cu produse originale Steaua CSM Exim, pe care le pot achiziționa de la Fan Shop-ul din Afi Palace Cotroceni!

Virgil Stănescu: Începem un nou sezon în care ne dorim, din nou, performanțe pe care sper că le-am atins și până acum. Obiectivul nostru este titlul național, la nivel de seniori. Iar la nivel de juniori, așa cum v-am obișnuit – cele mai înalte locuri. O spun cu mândrie, programul nostru de juniori a arătat că există potențial pentru sportul bucureștean, există copii care pot face tranziția spre performanță. Dincolo de obiectivele care înseamnă titluri naționale, chiar avem copii care fac pasul spre înalta performanță. Îmi face plăcere să vă anunț că, peste două zile, urmează Cupa Steaua și, pentru prima dată, organizăm și competiție de juniori. Echipele U16 și U18 vor juca înaintea modelelor, a echipei de seniori.

Urmare a sezonului trecut, în care am evoluat în Eurocup, echipa de seniori a fost invitată în aceeași competiție, însă am preferat să venim în competiția cea nouă, organizată de FIBA, unde vom juca în grupe. Este o situație incertă la nivel de conducere europeană între cele două competiții. Noi, fiind o ligă federativă, am ales să mergem cu FIBA – a fost decizia forului intern, pentru că anul viitor suntem co-organizatori ai Campionatului European, iar strategia internă a fost să ajutăm cât mai mult în acest sens. Această Cupă este parte din FIBA și ne-am alăturat cu plăcere. Am fost extraordinar de mulțumiți și onorați de prezența de anul trecut în Eurocup. Nivelul organizatoric și nivelul de profesionalism al celor din Eurocup ne-a ajutat mult, am învățat mult și ne-a onorat faptul că am fost invitați să participăm și anul acesta. Dar credem că și noua competiție va fi un succes pentru noi și o modalitate de a crește în continuare ca echipă: o echipă cu achiziții, mai tânără decât cea de anul trecut.

Cred că programele noastre, atenția pe care o dăm grupelor de copii și sportului în general, au dat roade printr-un program de marketing modern și încercăm să menținem aceleași standarde și în acest an. Le mulțumesc partenerilor noștri, pentru că au fost alături de noi și sunt și în continuare. Mulțumesc Municipalității, pentru că valorile pe care le avem și le promovăm le au și ei și ne sprijină. Deocamdată, avem același buget ca și anul trecut, însă, cu eforturile pe care le facem în afara terenului, de a aduce parteneri și de a face lumea să înțeleagă nevoia sportului, avem încrederea și speranța că vom găsi și alți parteneri care se vor alătura proiectului.

George Boroi: Încep prin a mulțumi colaboratorilor acestui proiect, care, iată, de la an la an devine din ce în ce mai consistent, exprimat în primul rând prin rezultatele echipei de seniori și, nu în ultimul rând, prin rezultatele copiilor și juniorilor. Suntem pregătiți să susținem în continuare, conform clauzelor contractuale, echipa de baschet. Cred că este o datorie morală, și a noastră, și a CSM-ului, să ducem acest proiect la capăt. Sunt convins că obiectivul propus în acest an – câștigarea titlului și al Cupei – este unul îndrăzneț, dar abordabil, având în vedere experiența pe care au adunat-o oamenii care coordonează și conduc această secție. Mă bucur foarte mult că această performanță a fost obținută cu antrenorul Claudiu Fometescu.

Bogdan Vasiliu, CSM București: Ne face o deosebită plăcere să participăm alături de această echipă de baschet. Suntem încrezători că vom putea asigura strictul necesar bunei desfășurări a activității. Le urez mult succes și să dea Dumnezeu să ne îndeplinim obiectivele.

Claudiu Fometescu: Pentru mine, este un obiectiv normal. Am obținut locul trei anul trecut, teoretic voiam să facem un pas în față, dacă vom juca finala – vrem să o câștigăm. Mi se par niște lucruri logice, care se rostogolesc în direcția asta și mă bucur că toată lumea își dorește performanță. O să fie greu, dar încă o dată, cu echipa și organizația din spatele nostru, cred că putem. Aveam un nucleu de vreo doi-trei ani, am vrut să schimbăm ceva – cred că este un lucru firesc. Avem jucători buni, care trebuie dezvoltați în direcția pe care ne-o dorim. Va trebui să demonstrăm. Momentan, avem niște nume, avem niște jucători în care credem, trebuie să îi punem în teren, ce gândim noi – cu ei. Am păstrat un singur străin în lot – Malesevic, au venit patru, plus Bobo Baciu și Negoițescu. În plus, avem trei copii cărora vreau să le dăm credibilitate, tocmai pentru a face un transfer de la echipa de juniori la cea de seniori. Sper să reușim. Este foarte greu să împingi copii, în campionatul nostru, dar eu sper ca ei să-și dorească mai mult decât mine să intre în teren.

Sunt mulțumit că ne-am întors sănătoși din stagiul de pregătire din Serbia, a fost un cantonament în care accentul s-a pus pe partea fizică. S-a muncit bine, am avut meciuri foarte tari. M-a impresionat echipa: nu am avut probleme de efectiv – nu au fost accidentați, băieții au fost dispuși la efort și dispuși să facă ceea ce li se cere. Eu mă consider un antrenor nou pentru o echipă nouă – și este foarte greu să implementezi foarte multe lucruri pe care le gândești tu, ca antrenor. Cred că pentru titlu ne vom bate în primul rând cu noi. Sunt echipe bune în campionat, dar eu cred că dacă noi vom juca bine, avem șanse în fiecare meci. Îmi propun să joc bine cu ehipa mea. Suntem o echipă, este o echipă în spatele meu, consider că suntem o organizație din ce în ce mai profesionistă, care își dorește performanța – anul acesta avem un fizioterapeut, un preparator fizic permanent și consider că mergem și în această direcție, înainte.