Steaua a devenit FCSB, dar tot are lipici la fotbaliști importanți. Primul transfer pentru vara viitoare e gata. Ce-a spus Becali.

Primul vizat este Ciprian Deac (30 de ani), de la CFR Cluj, care poate pleca liber. Acesta are în contract o clauză potrivit căreia poate să plece gratis, dacă are o ofertă tentantă, iar FCSB vrea să se folosească de aceasta.

„Întrebaţi-l pe el, că vă spune. Dacă el zice că da, înseamnă că e da. Dacă el zice că e nu, înseamnă că e nu. Eu nu pot spune pentru că nu am voie să contactez jucătorul. El are voie să semneze, dar eu nu am voie să iau legătura. Are voie să semneze pentru că el are în contract… Dacă este da, e da, dacă este nu, e nu”, a spus Becali pentru Mediafax.

15.000 de euro/lună este suma oferită de roş-albaştri, una mult mai mare decât are fotbalistul în acest moment la CFR.

În schimb, Filipe Teixeira, de la Astra, va continua, se pare, la gruparea giurgiuveană.

Steaua a devenit FCSB, dar Becali tot speră: „Dacă și Dinamo a spus că suntem Steaua”

„Până şi Dinamo a zis: «Nu ne interesează pe noi FCSB, noi jucăm cu Steaua». Pe suporteri nu-i interesează, o să vedeţi acum, la meciul cu Dinamo. O să vedem dacă suntem Steaua. O să vedem dacă vine lumea. Dacă nu vine lume, înseamnă că nu suntem Steaua. Nu ştiu exact (n.r. – câte bilete s-au vândut), dar eu cred că o să fie 40.000”, a declarat Becali, la Sport.ro.

Omul de afaceri a spus că FCSB va face o adresă la UEFA pentru a lămuri situaţia palmaresului: „În ceea ce priveşte palmaresul, o să facem noi o cerere înainte, i-am spus lui Vali, acum, pe loc: «Faci o adresă la UEFA şi întrebi. Am achimbat numele, din FC Steaua Bucureşti în Fotbal Club FCSB şi marca care este.

Nu am făcut nicio altă schimbare juridică, decât numele. Vă rog să ne spuneţi dacă influenţează, palmaresul, istoria şi ceoficientul?». Băgăm şi coeficientul ca să aibă sare şi piper întrebarea. Istoria înseamnă continuitate, palmaresul înseamnă continuitate, eu dacă continui, înseamnă că am palmaresul.”, a mai spus Becali azi.