Steaua – FC Zurich (joi, ora 20.00, Dolce 1, Pro TV). Marcel Răducanu: ”Trebuie să joace peste posibilități!”

Steaua va susține un meci vital, joi, la Bucureşti, cu FC Zurich, în grupele Ligii Europa. O victorie ar apropia trupa bucureșteană de primăvara europeană, în timp ce un eșec sau chiar un egal ar echivala cu un dezastru.

De acest lucru este conștient și Marcel Răducanu. Fostul fotbalist reprezentativ al Stelei din anii 70, care a jucat, la finalul carierei, la FC Zurich, crede că echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf va trebui să dea totul pentru a-și apropia victoria.

”Steaua va avea cu FC Zurich un meci foarte greu. Trebuie să ia meciul în serios și să dea totul pe teren, pentru că, din acest moment nu-și mai poate permite să piardă puncte”, a declarat, ieri, pentru Libertatea, Marcel Răducanu.

Acesta a continuat: ”Steaua trebuie să joace peste posibilități, să arate că vrea să treacă de grupe. Știu că echipă este în reconstrucție, că i-au venit mulți jucători și că a vândut alții, dar nu-ți dă nimeni timp să închegi echipa. Trebuie să dai totul meci de meci. Sper ca Steaua să se impună cu Zurich și să ia o opțiune serioasă la calificarea în primăvara europeană”.

FC Zurich, o echipă ”tare”

Marcel Răducanu a vorbit apoi și despre FC Zurich, echipă la care a evoluat între 1988 și 1990 și pe care o cunoaște foarte bine. ”Cu toate că joacă acum în liga a doua elvețiană, FC Zurich este o trupă ”tare”, cu mulți albanezi în lot. În plus, dispune de bani mulți și, cu siguranță, va promova rapid în prima ligă”, a dezvăluit fostul internațional român.

Are amintiri plăcute din Elveția

Marcel Răducanu are multe amintiri plăcute din perioada în care a evoluat la FC Zurich (1988-1990). ”N-aș mai fi plecat de acolo, dar atunci regulile erau mai stricte. După încheierea contractului de fotbalist cu FC Zurich a trebuit să mă întorc în Germania”, ne-a dezvăluit Marcel Răducanu. Acesta nu uită însă un moment cu totul special petrecut la Zurich. ”Fiul meu s-a născut la Zurich. Înaintea unui meci de campionat, când am ieșit la încălzire, pe tabela de marcaj scria mare: ”Îi felicităm pe Ana și pe Marcel pentru că, de azi, au devenit părinți”. A fost ceva superb, nici n-am cuvinte să descriu ce am simțit în acel moment”, a conchis fostul fotbalist.

Cum va arăta Steaua cu FC Zurich: Niţă – Jakolis, Tamaş, Toşca, Momcilovici – Bourceanu, Muniru – Popa, Boldrin, De Amorim – Golubovici.

Lot Steaua pentru meciul cu Zurich:

Portari: Niță, Stăncioiu

Fundași: Jakolis, Tamaș, Toșca, Momcilovici, Dan Popescu, Simion

Mijlocași: Muniru, Bourceanu, Ovidiu Popescu, Vâlceanu, Aganovici, Boldrin, De Amorim, Adi Popa

Atacanți: Tudorie, Golubovici

O groază de absențe

Florin Tănase a suferit o ruptură a ligamentului incrucișat anterior al genunchiului stâng, a fost operat și pe teren revine abia anul viitor.

Wilfried Moke are leziune fibrilară a mușchiului obturator extern drept. Perioada estimată de recuperare este de 3-4 săptămâni.

Vlad Achim are și el o leziune fibrilară a mușchiului drept femural de parte stângă și nu revine mai devreme de o lună.

Mihai Pintilii stă și el patru luni în timp ce Gabriel Enache ispăşeşte a doua etapă de suspendare după cartonaşul roşu din meciul cu Osmanlispor.