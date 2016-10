Steaua – FC Zurich (joi, ora 20.00), în Liga Europa. Ulrich Forte, antrenorul elvețienilor: ”Steaua e o echipă mare”

Ulrich Forte, antrenorul echipei elvețiene de fotbal FC Zurich, a declarat miercuri seara, în cadrul unei conferințe de presă, că Steaua este o formație mare, iar elevii săi vor avea un meci greu în România.

”Steaua este o echipă mare. Știm că vom avea un meci greu la București, dar suntem aici pentru un rezultat pozitiv”, a spus Ulrich Forte.

Întrebat dacă a văzut meciurile echipei din București, tehnicianul a răspuns: „Din păcate nu am putut urmări pe viu partide ale Stelei pe Arena Națională. Și noi avem un program încărcat, cu jocuri la fiecare trei zile, dar am văzut multe întâlniri pe internet, am făcut analize și sperăm într-un rezultat bun care înseamnă pentru noi un meci egal sau chiar o victorie”.

Adi Popa, remarcatul lui Kukeli

La rândul său, jucătorul albanez Burim Kukeli, prezent la Euro 2016, a spus: ”Steaua este cea mai bună echipă din România, cu mulți jucători internaționali. Cunosc o seamă de fotbaliști din formația română, dar vreau să-l menționez pe Popa. Chiar dacă sunt pentru prima dată în România, vreau să fac un meci special și să obținem un rezultat bun”.