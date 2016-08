Steaua nu se oprește din vânzări. Reghe: ”Chiar dacă vor pleca și ei, ne vom descurca!”. Ce jucători caută Mihai Stoica

Steaua continuă să fie foarte activă pe piața transferurilor și în ultimele două zile de „mercato”. Antrenorul Laurențiu Reghecampf a anunțat clar că pot apărea nume noi și la „plecări, dar și la „sosiri”.

Reghe a spus răspicat că Adi Popa și Jugurtha Hamroun sunt următorii jucători care își vor lua zborul. Primul pentru că a intrat în ultimul an de contract, al doilea pentru că nu i s-a iertat escapada dinaintea primului meci cu Sparta Praga.

„Este timpul să schimbăm rândurile, să plece jucătorii care s-au plictisit aici. Sunt jucători la Steaua care s-au plictisit de câte trofee au câștigat, iar Steliano Filip nu știu dacă a luat vreun trofeu. Nu cred că va fi mai iubit de fanii lui Dinamo dacă va vorbi urât de Steaua. Va fi iubit de fanii lui Dinamo dacă o să câștige trofee la Dinamo”, a spus Laurențiu Reghecampf.

„Vom fi foarte bine, avem un lot foarte bun, avem jucători de valoare, chiar dacă a plecat Stanciu, chiar dacă pleacă Popa sau Hamroun. O să ne descurcăm. Jucătorii care au oferte acceptate de patronul echipei pot să plece. Cu siguranță nu o să mai vedeți un jucător ca Stanciu în câteva zile, dar jucătorii pe care îi avem vor suplini absența lui.

Încercăm să mai acoperim niște posturi, unde e nevoie de doi jucători pe post. Mihai Stoica încearcă de ieri să rezolve transferurile unor anumiți jucători. Alibec are oferte pe sume foarte mari, noi am făcut oferta, dar nu am primit niciun răspuns”, a spus Laurențiu Reghecampf.