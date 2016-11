Steaua – Osmanlispor: meci de totul sau nimic

Pentru a-si pastra sanse de calificare in primavara europeana, Steaua are nevoie de toate cele trei puncte diseara, cu Osmanlispor, in cea de-a cincea etapa din grupele UEFA Europa League. Cota la pariuri online pentru prima victorie a romanilor in aceasta faza a competitiei este 2,45 la casa de pariuri online Unibet. Din acest punct de vedere, Steaua este favorita, mai ales ca joaca pe National Arena si are – teoretic – mai multa motivatie decat adversara sa (care se poate califica relativ lejer chiar si daca pierde la Bucuresti).

Scorul in meciul tur a fost 2 la 0 pentru echipa din Turcia, singura infrangere a Stelei. In celelalte meciuri, romanii au terminat la egalitate cu Villarreal la Bucuresti (1-1) si cu FC Zurich in ambele partide disputate (1-1 si 0-0). Steaua are nevoie de victorie inclusiv pentru a face uitata infrangerea recenta din Liga I, suferita in fata celor de la Concordia Chiajna.

„Tin mult ca atmosfera in cadrul echipei sa fie una buna si cred ca putem oferi un meci spectaculos, sa castigam trei puncte si sa ne bucuram impreuna”, a declarat Laurentiu Reghecampf inaintea meciului cu Osmanlispor. „Stim exact ce jucatori au, stim exact cum am pierdut meciul din tur, stim ce trebuie sa facem. Echipa mai concentrata va reusi sa castige”, a mai explicat antrenorul Stelei.

Chiar si cu o victorie in meciul de diseara, Steaua tot va avea nevoie de cel putin un punct si in meciul din etapa a sasea, cu Villarreal (necesarul exact depinde de celelalte rezultate din grupa). Astfel, echipa noastra are sanse minime de a trece mai departe in UEFA Europa League – cota 16,00 in prezent pe unibet.ro.

Pariorii pot acorda atentie si altor cote, de exemplu cea pentru situatia in care ambele echipe marcheaza in Steaua – Osmanlispor (2,00) si cea pentru peste 2,5 goluri inscrise pe durata partidei (2,23). Aceste idei se bazeaza pe faptul ca Osmanlispor a reusit sa perforeze de doua ori defensiva Stelei in meciul tur, dar si pe asteptata replica ambitioasa a romanilor, pentru care acest joc este ca o finala pentru calificare.