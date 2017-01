Steaua Roșie a renunțat la Budescu: ”Avem alte priorități”. Jucătorul, prezent la pregătirea Astrei, infirmă: ”Mi-au trimis contractul!”. Ce a spus despre oferta lui Becali

Steaua Roșie Belgrad a renunțat la Budescu! ”Avem alte priorități”, au anunțat sârbii. Jucătorul în vârstă de 26 de ani și-a reziliat recent contractul cu chinezii de la Dalian, iar apoi s-a prezentat la pregătirile Astrei Giurgiu. Profită Gigi Becali de renunțarea sârbilor?

Constantin Budescu nu mai e pe lista celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au sistat orice negociere pentru „Sărmăluță”.

„Nu ştiu dacă Budescu ne mai poate ajuta în acest moment. Am discututat cu antrnorul Bozovic şi am decis să terminăm cu Budescu. Avem alte priorităţi”, a declarat unul dintre conducătorii de la Steaua Roșie, Terzici.

Sârbii i-au oferit 35.000 de euro pe lună!

„Nu știu încotro o apuc. Am vorbit și cu cei de la Steaua, și cu cei de la Steaua Roșie, nu am dat un răspuns nimănui. Cea mai bună ofertă, din punct de vedere financiar, a fost cea din Turcia, apoi de la Steaua Roșie, sârbii îmi trimiseseră și contractul. Dar nu contează doar banii. Vreau să mă simt bine la noua echipă, să nu stau în stres.

Am văzut și eu ce se întâmplă în Turcia, la asta mă refeream când am vorbit de stres. Steaua Roșie Belgrad îmi dădea peste 30.000 de euro pe lună. Pe la 35.000… Sârbii au fost serioși, mi-au trimis contractul cu sumele pe care le-am acceptat în mare. Nu exclud posibilitatea de a ajunge la Steaua Roșie Belgrad, dar am mai vrut să mai stau, să mai analizez.

„Cu Gigi Becali a rămas să ne mai auzim”

Și cu Gigi Becali am mai discutat despre o primă de instalare, a rămas să mai discutăm. Am vrut să văd și ce pățesc jucătorii în cantonament. A rămas să ne auzim și azi. Mai rămâne să meargă acolo și Junior, și Teixeira, și o să fie majoritatea jucătorilor care au luat campionatul cu Astra. E important și asta, am fost un grup unit la Astra.

Cu Astra am discutat câteva chestii. Am stat destul, trebuie să iau o decizie. Săptămâna viitoare sper să se încheie această telenovelă”, a spus Budescu.



Până la a se decide încotro s-o apuce, Constantin Budescu a fost prezent, joi, la antrenamentul de la Izvorani al echipei Astra Giurgiu.

Fotbalistul a fost tot timpul presat de preşedintele clubului, Dani Coman, şi antrenorul Marius Şumudică, tehnician care a anunţat că va trage de Budescu să rămână până la vară la Astra.