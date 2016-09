Gigi Becali nu se dezminte. Patronul Stelei și-a criticat trei dintre cei mai importanti jucători, cu două zile înaintea meciului cu Villarreal, programat joi, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în Liga Europa.

„Momcilovic își dă viața, Popa își dă viața, Enache greșește, dar își dă viața, și nu am ce să-i spun. Nu am ce să-i spun lui Tamaș.”

”De Amorim și Boldrin nu sunt pregătiți. Tănase vrea ceartă”

„În rest, Tănase, De Amorim, Boldrin… dar am înțeles că De Amorim și Boldrin nu sunt pregătiti, le tremură picioarele. Dar Tănase? Unde te trezești? Ești la fotbal la sală? Nu era așa la Viitorul. Vreți certați? Păi vrei ceartă, dacă la Viitorul jucai și la mine nu mai joci.”

„De Moke am fost entuziasmat, l-am pus la mijloc, în apărare. Dar vreau mai mult entuziasm. Achim doarme pe teren acum, a făcut două meciuri bune, la început. Moke nu are agresivitate, nu recuperează.”

„Am vorbit cu Reghe, i-a rulat în toate felurile, dar am văzut că Muniru recuperează, am zis că trebuie să joace cu el. Mi-a zis că Muniru recuperează, se dăruiește, are agresivitate. Jakolis îmi place, nu pot să spun nimic. Dar stai să vedem, că la Steaua își dau viața un meci, două si apoi…”, a spus Becali la televiziunea sport.ro.

Oferte pentru Junior Morais și Denis Alibec

Patronul vicecampioanei a lăsat de înţeles că miercuri va face o ofertă concretă pentru Junior Morais şi Denis Alibec, cei doi urmând a sosi sub comanda lui Reghecampf din iarnă.

„100% iau un atacant în iarnă, poate chiar doi. Poate îi iau pe amândoi ăia pe care îi ştiţi. Poate iau de mâine pe cineva. Chiar azi am vorbit cu cineva: să plătesc miercuri şi să îi iau din iarnă. E vorba de doi jucători, cei mai buni din România pe posturile lor”, a spus Becali, la Digi Sport.

”Îmi creşte inima când văd că Steaua e atât de interesată de Alibec şi Morais. Cei de acolo au luat deja trei fotbalişti de la noi, acum mai vor doi. Pot să se numească Astra 2, că şi aşa îşi caută denumirea.

Nu cred că Alibec poate ajunge la Steaua în condiţiile în care patronul nostru a refuzat o ofertă de două milioane de euro pentru el”, a spus antrenorul Astrei la Digi Sport.

Liga Europa, grupa L

Clasament

Osmanlispor 3p (+2) Villarreal 3p (+1) FC Zürich 0p (-1) Steaua 0p (-2)

Se mai joacă joi (29 septembrie, ora 20.00): FC Zürich – Osmanlispor

Citește și:

Steaua-Villarreal (29 septembrie, ora 20.00, Pro TV). Gigi Becali: “Dacă învingem, bravo nouă! Dacă pierdem, nu-i problemă”